Aviat de vacances? Prepara la pell abans de prendre el sol

Una dona bronzejant-se a la platja (Belleza Activa)

Si has de gaudir de la platja a l’agost, ets a temps de fer una cosa molt important: preparar la teva pell per al sol. Perquè, encara que sempre parlem de protecció durant l’exposició, hi ha un pas previ que moltes vegades oblidem i que pot marcar la diferència entre un bronzejat bonic i durador… o una pell apagada, irritada o tacada.

Les especialistes de Clínicas Médico Estéticas María Padilla i Enea Clínica recorden que una exposició solar responsable comença dies o, fins i tot, setmanes abans del primer dia de platja, amb cures específiques que enforteixen la pell des de dins i des de fora. Aquí tens tot el que has de saber per a arribar a les teves vacances amb la pell llesta per a gaudir del sol (sense pagar les conseqüències després).





Tot el que pots fer per a preparar la pell abans del sol

Si encara no has iniciat les teves vacances, estàs en el millor moment per a començar a preparar la teva pell. No es tracta només d’aplicar crema solar quan arribes a la platja: una pell ben cuidada abans d’exposar-se al sol serà més resistent, es bronzejarà millor i patirà menys danys. La clau? Hidratar, protegir, nodrir i reforçar tant per fora com des de dins. Aquests són els gestos que marquen la diferència abans del teu primer bany de sol

1. Exfolia amb suavitat (però amb antelació)

Un dels primers passos perquè la pell rebi bé el sol és eliminar les cèl·lules mortes. Això afavoreix un bronzejat més uniforme i evita la descamació. A Clínicas María Padilla recomanen realitzar un píling suau de tipus mèdic o enzimàtic entre 10 i 15 dies abans de l’exposició solar prolongada.

“Així eliminaràs impureses i cèl·lules mortes sense comprometre la funció barrera de la pell”, aconsellen des del centre.

Evita realitzar-ho just abans d’anar-te’n de vacances per a no sensibilitzar la pell.





2. Reforça la hidratació des de l’interior i l’exterior

Una pell deshidratada és una pell més vulnerable al sol. Per això, a més de beure més aigua, és important reforçar la hidratació amb cosmètica adequada: sèrums amb àcid hialurònic, pantenol o tractaments en cabina amb hidratació profunda.

“Un tractament d’hidratació profunda previ a l’estiu garanteix que la teva pell estigui preparada per al sol i minimitza la descamació posterior”, expliquen des de Clínicas María Padilla.





3. Introdueix antioxidants en la teva rutina (tòpics i orals)

Els radicals lliures que genera la radiació solar estan directament implicats en l’envelliment de la pell, les taques i la pèrdua de fermesa. La millor defensa és aplicar antioxidants per via tòpica (com a vitamina C, niacinamida o àcid ferúlic) i també per via oral.

“Aplica un sèrum antioxidant al matí, abans del fotoprotector. Així reforçaràs la defensa natural de la teva pell contra els efectes del sol”, recomanen des de María Padilla.

D’altra banda, la doctora Iris González, d’Enea Clínica, explica que els suplements orals també juguen un paper clau:

“Estan dissenyats per a ajudar a protegir la pell des de dins, augmentant la resistència a la radiació UV. Solen contenir antioxidants com a vitamines C i E, així com extractes de plantes com el te verd”, afegeix.





4. No subestimis la dieta: el que menges també protegeix

L’alimentació és un altre escut invisible que enforteix la pell des de l’interior. Aliments com els fruits vermells, cítrics, pastanagues, verdures de fulla verda o peix blau aporten antioxidants com el licopè, el zinc, la vitamina C i el seleni.

“Cuida la teva pell des del plat: augmenta el consum d’aliments amb alt poder antioxidant per a ajudar la teva pell a mantenir-se ferma, lluminosa i protegida enfront del mal solar”, recomanen des de María Padilla.





5. Dona’t suport en la nutricosmètica solar (però no oblidis la crema)

Si t’exposaràs al sol de forma prolongada o la teva pell és especialment sensible, els suplements de protecció solar oral són una ajuda extra. Això sí: mai substitueixen al protector solar tòpic, sinó que ho complementen.

“És important destacar que no han de substituir als protectors solars tòpics tradicionals”, aclareix la doctora Iris González.

Aquests suplements ajuden a reduir la inflamació cutània i prevenir el mal cel·lular, i són especialment recomanables per a esportistes, persones que treballen a l’aire lliure o pells molt reactives.





6. I quan arribi el dia… protecció 360°

La pell ben preparada necessita un bon aliat en l’exposició solar: un fotoprotector tòpic d’ampli espectre, amb ingredients reparadors i antioxidants. En Clínicas María Padilla recorden que l’elecció del SPF ha d’adaptar-se al fototip i a l’estat de la pell, i que l’aplicació ha de repetir-se cada dues hores.

“Prevenir els efectes nocius del sol no només implica protegir-se durant l’exposició, sinó també preparar la pell amb antelació. L’educació en fotoprotecció és part del nostre compromís com a centre de medicina estètica responsable”, afirma María Padilla.





Encara ets a temps de protegir la teva pell com es mereix

L’agost és a tocar i encara pots començar, avui mateix, amb gestos que marcaran la diferència. Preparar la pell amb exfoliació, hidratació, antioxidants i nutricosmètica no és una moda: és el primer pas per a bronzejar-te de manera saludable, prevenir taques i cuidar la teva pell a llarg termini. Perquè una pell cuidada abans del sol… és una pell que gaudirà més de l’estiu (i es notarà menys al setembre).





Per Belleza Activa