La hidratació corporal a l’estiu

Una dona prenent el sol en una piscina (AMIC)

A l’estiu, la pell pateix més que mai: el sol, el clor, la sal i la suor alteren el seu equilibri natural, i mantenir-la hidratada es converteix en una necessitat diària. Però encara que apliquem cremes i locions, moltes vegades no ho fem de manera eficaç. La clau no està només a triar un bon producte, sinó en com, quan i on l’apliquem. Per a ajudar-te a lluir una pell suau, lluminosa i saludable tot l’estiu, repassem els errors més comuns en la hidratació corporal… i com evitar-los.

No es tracta d’aplicar crema per rutina, sinó d’entendre quan i com fer-ho perquè realment funcioni. La teva pell necessita un extra d’afecte a l’estiu, i la hidratació és el gest més senzill, eficaç i sensorial que pots regalar-li cada dia. I el teu cos el notarà!





Hidratació corporal a l’estiu: el que fem malament sense adonar-nos-en

Aplicar crema corporal sembla un gest simple, però en realitat moltes vegades el fem malament sense saber-ho. La pressa, la calor o el desconeixement ens porten a cometre petits errors que impedeixen que la hidratació funcioni com hauria. I el pitjor és que, encara que usis bons productes, si els apliques malament… la teva pell continua resseca, aspra o apagada. La bona notícia és que tenen solució, i te’ls expliquem d’un en un.

1. Aplicar la crema quan la pell ja està seca

Aquest és un dels errors més freqüents. Perquè el producte s’absorbeixi millor, aplica l’hidratant just després de la dutxa, amb la pell encara lleugerament humida. Això ajuda a segellar la humitat i multiplica l’efecte del producte.

La solució: no esperis a assecar-te del tot. Tingues la crema a mà i aprofita aquest moment post-dutxa per a hidratar-te en profunditat.





2. Usar la mateixa textura tot l’any

La teva pell no necessita el mateix al gener que al juliol. A l’estiu, les fórmules denses poden resultar pesades i provocar sudoració o sensació enganxosa.

La solució: tria productes lleugers, en gel, loció o oli sec, que s’absorbeixin de pressa i refresquin. Aposta per textures més fresques que et convidin a repetir el seu ús diàriament.





3. Oblidar-te de zones clau (que després es ressequen)

T’hidrates només cames i braços? Error. L’escot, les espatlles, els colzes, els genolls o els peus també necessiten cures, sobretot si han estat exposats al sol.

La solució: reparteix el producte amb manyaga, de peus a coll. No oblidis zones com els talons (molt castigats amb sandàlies) o el dors de les mans, que envelleixen de pressa.





4. No exfoliar la pell (i esperar que la crema faci miracles)

Si no elimines les cèl·lules mortes, els productes hidratants no penetren bé i la pell es veu apagada i rugosa.

La solució: exfolia el teu cos una o dues vegades per setmana amb un exfoliant suau o un guant de crinera. Així milloraràs la textura de la pell i potenciaràs la hidratació posterior.





5. Aplicar poca quantitat… o massa

Ni escatimar, ni passar-te. Si apliques molt poca quantitat, no és suficient per a nodrir la pell. Però si et passes, pot ser que la pell no ho absorbeixi i acabis amb una sensació enganxosa.

La solució: usa la quantitat adequada segons la zona i el producte. Un truc: estén la crema primer a les mans i després reparteix-la per zones àmplies amb moviments circulars.





6. Pensar que amb una vegada al dia n’hi ha prou (quan no sempre és així)

En dies de platja, piscina o calor extrema, una sola aplicació no és suficient. La pell perd més aigua i necessita reposició extra.

La solució: hidrata al matí i, si ho necessites, també a la nit. Si uses aftersun, no ho consideris una hidratant: combina-ho amb el teu producte habitual o amb un sèrum corporal.





7. No beure suficient aigua

Sí, parlem d’hidratació corporal externa, però el que fas per dins també compta. Si el teu cos està deshidratat, la teva pell el reflecteix: es torna aspra, sense llum i menys elàstica.

La solució: beu almenys 1,5-2 litres d’aigua al dia, augmenta el consum de fruites riques en aigua (com a síndria, meló o cogombre) i ajuda a la teva pell des de dins.





Per Belleza Activa