Autobús llançadora, un servei gratuït per als usuaris d’Epizen

Pyrénées vol fer història i així ho ha demostrat aquesta setmana amb la presentació d’Epizen, el nou edifici que substituirà el ja desaparegut Punt de Trobada. Serà un projecte amb un disseny trencador i amb una oferta integral que combinarà el model de compres i l’oci cultural en un sol espai.

A poc a poc es van coneixent detalls del futur centre comercial i des del grup Pyrénées s’ha informat que, un cop s’inauguri l’activitat al desembre, hi haurà un servei regular d’autobús gratuït que portarà els usuaris de les parròquies centrals i Sant Julià de Lòria fins a Epizen. Tal com ha explicat Àngel Alonso, director de màrqueting i digital del grup Pyrénées, “el ‘bus shuttle’ estarà disponible tant per als empleats del centre com per als seus clients”.

Pel que fa a la mobilitat interna, l’edifici, que tindrà sis plantes i 1.100 places d’aparcament (40 de les quals disposaran de carregadors elèctrics), potencia la mobilitat vertical amb l’ampliació de trams de rampes mecàniques i ascensors a tots els pisos, des del soterrani fins a la coberta, creant un únic recorregut clar i continu a totes les àrees del futur centre.

Certificació LEED

El projecte també preveu la certificació ‘Leadership in Energy and Environmental Design‘ (LEED), el que vol dir que la seva construcció estarà basada en estàndards sostenibles i part de la seva alimentació energètica provindrà de fons d’energia renovables. En aquest sentit, Alonso ha avançat que “hi ha previst instal·lar panells solars”.