Els Escorpí tindreu bona ratxa en el treball del 28 de juny al 4 de juliol

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Una excel·lent setmana per a compartir la felicitat amb la família. És un bon moment per a relacionar-te i fomentar l’afecte. Aprofita’l. En el treball, una situació laboral pot ser el detonant de les teves queixes. Centra’t en el que val la pena.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Reclamen el teu afecte, possiblement la teva parella necessiti una mica més d’atenció. Seria tot un detall que t’avancessis als seus desitjos. En el treball un company estarà molt atent a tots els teus moviments i et farà sentir incòmode.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Com diu la cançó, amb una mica de sucre tot passarà millor. El que necessita la teva parella, o algú molt proper és que el facis sentir especial. En el treball una tasca pot posar-te en un compromís, si has donat Termini de lliurament.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Hi ha baralles que es provoquen pel plaer de la reconciliació. Pot ser que estiguis portant la contrària a la teva parella per a cridar la seva atenció. En el treball setmana de múltiples desplaçaments que poden implicar-te algun problema d’horaris.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

La simplicitat és sovint la millor forma d’expressar els teus sentiments. No et compliquis perquè la persona que t’estima no espera de tu un discurs. La teva manera de treballar, per molt creativa que sigui, ha d’estar en sintonia amb la tasca que et toca fer.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

La comprensió és el teu fort, utilitza-la en els moments que la discussió segresta la raó i amenaça amb desestabilitzar l’harmonia. En el treball aquesta setmana pots tenir una resposta satisfactòria a una petició laboral.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Pots començar una nova relació tan aviat com acabis la que tens ara, però canvia per a millorar, comença per tu, o repetiràs patrons. Analitza el que busques. En el treball et demanaran favors que no et costarà gens complir.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Ets passional i alhora introvertit/da i la veritat és que ningú sap quan es dispara una o altra tendència. Si el que pretens és desconnectar, ho aconseguiràs. Però també és possible que espantis a les teves conquestes. En el treball tindràs bona ratxa.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Treu tot el teu arsenal de seducció perquè si no tens parella i la desitges, aquest pot ser el moment en que els astres te la concedeixin. En el treball no pretenguis justificar la teva postura enfront d’una mala gestió. Sigues més humil i sortiràs guanyant.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

La complicitat en una relació sentimental és bàsica perquè tot funcioni. Avançar-se als desitjos fomenta la compenetració. En el treball hauràs de cedir responsabilitats, la qual cosa et permetrà realitzar-te professionalment.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Una discussió acalorada pot acabar en ruptura, tret que recapacitis i no perdis el temps en conjectures que no tenen cap fonament. Creu en la teva parella, no dubtis del seu amor. Laboralment lluita pel que pots aconseguir i obtindràs la teva recompensa.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Descobriràs que l’amor està més a prop del que t’imaginaves, en la profunditat i bellesa d’algú que està enamorat de tu i que no has vist fins ara. En el treball hauràs d’estar pendent de moltes situacions i gaudiràs d’això.