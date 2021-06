Francesco Cucco i Clàudia Tremps estrenen amb victòria als 125km de la Trail 100 Andorra-Pyrenees

Després d’un període difícil a causa de la pandèmia i haver obert inscripcions al gener la Trail 100 Andorra-Pyrenees s’ha fet realitat del 24 al 27 de juny, a Ordino, reserva de la biosfera. Un territori que viu l’esport de forma molt especial i que ofereix als participants uns paisatges únics.

Ultra 125 km Andorra- Pyrennes

Els carrers d’Ordino es van omplir divendres a les 20 hores de la tarda per donar el tret de sortida a la distància reina de la prova. Centenars d’atletes es disposaven a afrontar els 125 km i 8.810 metres de desnivell positiu entre pics, boscos, camins i corriols andorrans.

L’ambaixador de la prova, en Pau Capell era el màxim favorit per emportar-se l’or. A més, jugava amb avantatge, ja que el català resideix a Andorra des de fa més de dos anys. Malgrat això, la sort no va estar del seu costat i no va poder acabar la cursa. Es va retirar després d’una dura baralla amb altres corredors com l’italià Francesco Cucco, el francès Mathieu Blanchard o l’espanyol Cristofer Clemente.

Capell va voler imposar un ritme frenètic des de la sortida amb l’objectiu d’escapar-se i deixar als seus rivals enrere. Blanchard i Cucco van aguantar-li el ritme fins que l’italià li va arrabassar el lideratge per acabar guanyant la cursa.

L’espectacle estava servit en la lluita per a la segona i tercera posició, amb en Pau Capell i en Mathieu Blanchard. Per darrere, un sòlid i constant Cristofer Clemente guanyava posicions fins a posicionar-se quart.

Arribats a l’equador de la cursa en Francesco seguia fresc i en primera posició, mentre que els seus rivals patien les conseqüències del ritme inicial. En Pau Capell es retirava en el quilòmetre 72 per problemes físics i en Blanchard perdia ritme i força fins que en Cristofer Clemente i en Clement Guibert l’avançaven. Finalment, va abandonar a Grau Roig.

En Francesco Cucco seguia al capdavant de la cursa i va acabar parant el cronòmetre en 20 hores 32 minuts i 45 segons en primera posició. Després de travessar la meta, l’italià confirmava que “estic molt orgullós del meu resultat, ja que no pensava que hi hagués tanta distància amb els meus rivals”.

Dues hores més tard era en Cristofer Clemente qui trepitjava la moqueta vermella del carrer principal d’Ordino en 22 hores 25 minuts i 07 segons. Que afirmava que “ha valgut la pena patir, intentar-ho, i donar-ho tot durant la cursa”. Es mostrava “content d’haver complert, gaudit i acabar amb aquest resultat és un plus de motivació”.

El corredor francès Clement Guibert va completar el podi amb un temps 23:23:46 i en Gerard Morales va passar la meta en quarta posició amb un temps de 24:16:10.

En categoria femenina Clàudia Tremps es va imposar amb solvència davant les seves rivals amb un temps de 28 hores 07 minuts i 51 segons. En acabar, la corredora catalana va dedicar la seva carrera a l’Emma Roca, el seu referent en l’esport i en la vida. També afegia que “la cursa ha estat molt dura i he tingut de tot, calor, pluja i un terreny molt dur. Estic contenta d’haver arribat i més en primera posició”. La Marta Ccoruhua entrava en segona posició 5 hores més tard amb un temps de 33:14:00 i la Montserrat Sisteré completava el podi en 38:20:14. Les tres corredores es van disputar les posicions al principi de la cursa, on van establir distàncies considerables entre elles fins al final.

Trail 55 km Andorra- Pyrenees

Els atletes que competien en la distància de 55 km i 4.760 metres de desnivell positiu, van sortir dissabte a les 7 del matí. En Marc Casal i la Christelle Lazard no van voler deixar res a l’atzar i només començar van imposar un ritme ràpid i constant acabant amb un temps de 6 hores 31 minuts i 15 segons i 7 hores 40 minuts i 26 segons respectivament.

En Marc Casal es mostrava orgullós i content i deia que “sempre agrada guanyar a casa i no m’ho esperava. Aquesta era una cursa per posar-me a prova per al pròxim Campionat del Món“. D’altra banda, la Christelle Lazart després de travessar la meta felicitava l’organització i afegia que “era la meva primera cursa després de la pandèmia i ha estat fantàstic”.

El podi femení el van completar dues noies andorranes. La Sabrina Solana i l’Anna Feliubadaló van ser la segona (8:50:39) i la tercera (9:46:05). Mentre que Valentin Benard (6:41:24) i Julien Chorier (7:07:10) s’han penjat la plata i el bronze en categoria masculina.

Trail 25km Andorra- Pyrenees

Èxit andorrà en la distància de 25km i +2320m de desnivell on els 5 primers participants a travessar la meta han estat del país. L’espectacle ha tingut lloc durant el matí de diumenge. L’Oscar Casal i l’Arnau Soldevila han lluitat per l’or fins al final, on l’Arnau ha patit rampes a les cames que li han costat la victòria. Finalment, l’Oscar s’alçava guanyador a Ordino amb un temps de 02 hores 58 minuts i 29 segons. En passar la meta el corredor local valorava “la importància de curses internacionals com la Trail 100 Andorra-Pyrenees per ensenyar el país al món. Quan la gent ve a Andorra queda enamorada del país, del terreny i la seva dificultat tècnica i de la seva bellesa”. També afirmava haver-se relaxat en l’última part de la cursa en veure que liderava la cursa. En David Mendez ha completat el podi amb 3:16:19.

D’altra banda, Ordino ha viscut un absolut domini de l’atleta d’Igualada Sheila Avilés en categoria femenina. Sense dubtar-ho, ha imposat un ritme rapidíssim que l’ha portat al calaix més alt del podi. Afirmava que “és una cursa brutal i he vist que em falta entrenament”. La Campiona del Món de Skyrunning venia d’un període amb dificultats físiques i per a ella ha estat una cursa per posar-se a prova i tornar a la llarga distància. “Tinc ganes de tornar a competir, guanyar. Estic contenta de com he defensat el primer lloc, ha estat una cursa difícil però molt bonica”. Ha parat el cronòmetre en 3 hores 32 minuts. L’Ariadna Fenes (03:50:31) i la Mercedes Arcos (03:57:11) han acabat segona i tercera respectivament.

A més, el poble d’Ordino ha acollit una cursa popular i familiar de 7,5 quilòmetres on grans i petits també han gaudit de les muntanyes d’Andorra.

La Trail 100 Andorra-Pyrenees ha reflectit la passió que té el país i la seva gent pel trail running i l’esport de muntanya. Missatges inigualables de suport, aplaudiments i ànims d’un públic que ha viscut al màxim la competició. Sense dubtar-ho la primera edició ha estat a l’altura.