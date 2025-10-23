Augment dels vehicles procedents d’Espanya que van accedir al país al setembre i descens dels que ho van fer per França

El nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes de setembre de 2025 s’estima en 347.930, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes de setembre de l’any anterior del -1,4%. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la variació ha estat del +1,2% i per la frontera francoandorrana del -6,7%.
De gener a setembre de 2025, respecte al mateix període de 2024, s’ha produït un decrement de l’1,6% en el nombre total de vehicles, amb un increment del +1,1% dels provinents d’Espanya i un decrement del -7,1% dels provinents de França.
El nombre de vehicles que han entrat a Andorra durant els darrers 12 mesos s’estima en 4.269.090, això representa una variació del +0,2% respecte al mateix període anterior, en què s’estima que van entrar 4.259.808 vehicles.