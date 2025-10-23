Encamp acull la primera visita oficial del copríncep episcopal

Encamp ha acollit aquesta tarda de dijous la primera visita oficial a la parròquia del copríncep episcopal, Mons. Josep-Lluís Serrano Pentinat. Els cònsols Laura Mas i Xavier Fernàndez, juntament amb els consellers comunals de la corporació, han rebut al copríncep a casa comuna, on han compartit unes paraules d’agraïment per la visita i per la col·laboració existent entre ambdues institucions.
La cònsol major, Laura Mas, ha destacat la importància de la figura del Coprincipat com a “’un dels elements més singulars i preuats del nostre país, símbol i garantia de la permanència i la continuïtat d’Andorra des dels Pariatges” i ha agraït la visita de Serrano Pentinat, amb qui ha desitjat “que aquesta estada serveixi per a reforçar vincles, escoltar, compartir i treballar plegats en benefici de la comunitat, de la parròquia i del Principat i també el punt de partida d’una nova etapa de diàleg, cooperació i servei al bé comú, al servei de la nostra estimada Andorra”.
Per la seva part, el copríncep ha assegurat que “la imatge que tinc d’Encamp és la d’una vila florida, que representa el que els encampadans i les encampadanes voleu ser” i que “aquesta parròquia ofereix una qualitat de vida” i “un servei públic de qualitat”.
Durant la visita, els cònsols i consellers han mostrat al copríncep alguns dels projectes clau que s’estan duent a terme a la parròquia, com la construcció del nou espai per a la gent gran, la reforma de la plaça de l’Església del Pas de la Casa o la impermeabilització de l’Església de Santa Eulàlia.
Com a cloenda de l’acte institucional, Mons. Serrano ha signat el llibre de visites del Comú tot agraint “l’acollida familiar per part de les autoritats de la parròquia” i celebrant “poder compartir amb tots vosaltres aquesta invitació a la festa de la castanya de la gent gran d’Encamp”.
Finalment, la corporació i el copríncep han intercanviat dos obsequis –un llibre d’Encamp per part del comú, i una còpia del Beatus per part de Mons. Serrano– com a símbol de bones relacions i en agraïment mutu a la trobada d’aquest dijous.
Durant la signatura, Serrano Pentinat també ha comptat amb el representant del copríncep francès, Robert Mauri, el representant personal del copríncep, Eduard Ibáñez, la secretària general del copríncep, Maria Concepció Garcia, i el rector d’Encamp, Àlex Moncada.
Una trobada social amb els padrins i padrines de la parròquia
La visita del copríncep ha coincidit amb la celebració de la Castanyada de la gent gran, que cada any aplega més d’un centenar de padrins i padrines de la parròquia per a festejar el dia amb un berenar de castanyes, panellets i música en directe.
Aprofitant l’acte, la comitiva s’ha desplaçat al Complex Esportiu i Sociocultural per a formar part de la celebració i compartir una tarda de germanor amb el col·lectiu més longeu de la parròquia. Les autoritats comunals i Mons. Serrano han saludat als assistents i els han expressat el seu agraïment per la contribució que fan a la societat i pel paper actiu que continuen desenvolupant dins la comunitat.
L’esdeveniment ha servit no sols per a mantenir viva una tradició arrelada al país, sinó també per a enfortir els vincles entre institucions i ciutadania en un clima de proximitat i cordialitat.