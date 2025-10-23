Sandra Codina destaca a l’Assemblea de la UIP els avenços d’Andorra en la protecció dels infants en l’entorn digital

En el marc de la 151a Assemblea de la Unió Interparlamentària (UIP) que s’ha celebrat fins aquest dijous a Ginebra (Suïssa), la subsíndica general, Sandra Codina, ha ressaltat les accions impulsades per Andorra en la protecció dels menors en l’entorn digital. Concretament, ha estat durant el debat sectorial sobre ‘Els drets de la infància en l’entorn digital’.
Codina ha destacat la posada en marxa a principis d’aquest any del Centre de Benestar Digital i Competències Digitals que té entre altres l’objectiu de protegir els col·lectius més vulnerables (com ara els nens, els joves i les persones grans) davant l’exposició i els atacs que poden patir a internet.
De fet, Codina ha detallat que un dels primers èxits d’aquest centre ha estat assolir un acord de col·laboració amb Andorra Telecom per a crear entorns digitals segurs: facilitant la instal·lació de filtres per a bloquejar continguts inapropiats, la possibilitat de contractar targetes SIM amb filtres per a menors o disposar de rúters amb control parental, entre altres accions.
A més, la subsíndica general també ha ressaltat la importància de l’educació i la formació perquè la ciutadania pugui comprendre les conseqüències del mal ús de les tecnologies. En aquest punt, ha remarcat l’elaboració d’un pla integral per al bon ús de la tecnologia en l’educació i la col·laboració de la Policia per a fer xerrades a les escoles i centres educatius per a evitar casos de violència digital.
El debat que ha comptat amb la participació de delegacions de més de 40 països ha estat moderat per Sophie Kiladze, presidenta del Comitè dels Drets de la Infància a les Nacions Unides, que participarà en II Fòrum d’Andorra: Aliances Publicoprivades per a la Transició Digital, concretament en la Jornada de Protecció de la Infància en Línia, que tindrà lloc el dijous, 30 d’octubre, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.