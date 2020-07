Augment de turistes i visitants dels estats veïns en el primer cap de setmana de juliol

Hem passat de veure els carrers buits a veure com s’omplen de gent. Bosses i bosses de compra i alguna maleta. La normalitat als principals eixos de les parròquies centrals es va recuperant i els comerços ho noten.

Els establiments dels eixos comercials de les parròquies centrals han notat aquest cap de setmana un augment de clients provinents dels estats veïns. Molts confien poder salvar la temporada d’estiu, tot i que preveuen que no s’assoliran les xifres de l’any passat. Alguns ja han començat les vacances d’estiu i han volgut passar el cap de setmana a Andorra, atrets per les rebaixes i la natura.

En aquest sentit, Carmen Molines, de la tenda de sabates Memphisto, ha assenyalat que “fins ara es veia molt tranquil i la gent tenia una mica de por, però sembla que aquest cap de setmana s’ha animat una mica més”.

Per part seva, Mauri Martínez, de Lolë, ha assegurat que “s’ha notat bastant” l’augment i ha comentat que “aquest dissabte ha estat molt bo, hi ha hagut molta gent de fora”.

Molts confien poder salvar l’estiu, però d’altres, no es mostren tan optimistes. El Joâo Rodrigues, del Grup Sonimag, ha considerat que “si tot continua així el podríem salvar, però si baixa serà un problema”.

En aquesta línia, Luana Costa, de Kiko, creu que “no serà el mateix” i ha afegit que “és veritat que hi ha gent, però no hi arribem”.

La majoria de visitants provenen dels estats veïns. Alguns ja han començat les vacances d’estiu i han volgut passar el cap de setmana a Andorra per fer compres i gaudir de la natura.

Posen en relleu la gestió de la crisi sanitària i les mesures de seguretat.

Una tornada gradual a la normalitat, en la qual s’han de continuar complint les recomanacions sanitàries, com la higiene de mans i l’ús de mascaretes.