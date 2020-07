Mor un motorista en un accident a l’N-260 al Pont de Bar

El Servei Català de Trànsit ha informat que un motorista ha mort aquest diumenge en un accident a l’N-260 al Pont de Bar, al punt quilomètric 208,5. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís del sinistre a les 11.14 h.

Per causes que encara s’estan investigant, un turisme i una motocicleta han topat frontalment i com a conseqüència de la col·lisió ha mort el motorista.

Arran de la incidència, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, l’helicòpter medicalitzat i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Quant a l’afectació viària, la carretera s’ha hagut de tallar totalment al trànsit. Cap a les 11.45 hores s’ha començat a donar pas alternatiu a la via.