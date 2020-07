El copríncep episcopal felicita al nou Primer Ministre de França

L’Arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha fet arribar, a través de l’ambaixadora de França a Andorra, una carta de felicitació al nou Primer Ministre de França, Jean Castex, conegut del copríncep episcopal per haver estat alcalde de Prada de Conflent i haver-lo rebut oficialment el 2018 en l’ocasió dels 50 anys de la Universitat Catalana d’Estiu a Prada, juntament amb el Síndic del moment, Vicenç Mateu.

En la carta Vives diu:

“Rebeu les meves cordials felicitacions en nom propi i del Principat d’Andorra amb motiu de la vostra designació per al càrrec de Primer Ministre del Govern de França, President del Consell de Ministres. Treballareu en endavant en estreta col·laboració amb el President de la República i Copríncep d’Andorra, S.E. Emmanuel Macron.

Desitjo a V.E. que en la vostra tasca de dirigir l’acció de govern exerciu un servei bo i excel·lent envers tots els ciutadans en les seves necessitats i sensibilitats diverses, i amb una preocupació preferent per la justícia, la pau i el progrés de la Nació Francesa.

Us asseguro, Excel·lència, que el Principat d’Andorra i les seves Autoritats volem mantenir i enfortir els profunds vincles històrics i fraterns que ens uneixen a la República Francesa. És per això que jo encomano el vostre treball a Déu perquè us ajudi en aquest noble servei nacional que ara inicieu.”