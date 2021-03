L’assistència sanitària inclourà més visites d’especialista dins a la via preferent

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, la modificació del Reglament de l’accés a l’assistència sanitària pública.

Fins ara el text, en vigor des del juliol de l’any passat, especificava que quan un metge referent derivava un cas a l’especialista per una patologia aguda aquest tenia un termini màxim de 6 mesos o 6 visites abans no es donés per tancat el procés agut. Amb la modificació aprovada per l’Executiu aquest dimecres, s’amplien a 1 any i 12 visites.

La modificació, tal com ha apuntat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, “permetrà disminuir la burocràcia -tant pels metges com pels pacients-“, donat que en alguns casos el seguiment de la malaltia encara no havia acabat en el termini marcat i s’havia de tornar al metge referent perquè tornés a fer la derivació.

El titular de Salut també ha recordat que, en el cas d’una malaltia crònica, el Reglament ja estipula que es pugui escollir un especialista referent i que aquest es mantingui sense haver d’anar renovant la derivació per part del metge referent.