Les Festes de l’Os dels Pirineus inicia el procés per ser inscrit com a patrimoni cultural de la UNESCO

La candidatura de les Festes de l’os dels Pirineus, impulsada pels governs d’Andorra i França, ha estat dipositada a la UNESCO perquè sigui avaluada i inscrita en la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial. El Ministeri de Cultura i els comuns d’Encamp i d’Ordino, juntament amb el Ministeri de Cultura francès i l’Alt Vallespir han treballat intensament durant el passat any per valorar les Festes de l’os dels Pirineus.

L’expedient de candidatura presentat per ambdós països vol mostrar que l’element proposat per a la inscripció, Les Festes de l’os dels Pirineus, reuneix tots els criteris que demana la UNESCO. Les Festes de l’os han estat reconegudes per Andorra i França com a part del seu patrimoni immaterial i la seva inscripció contribuirà a prendre consciència de la diversitat cultural i afavorir el diàleg a escala mundial. La documentació ha de contemplar mesures de salvaguarda de les festes i ha de reflectir la participació de les agrupacions que l’organitzen i el suport de les comunitats.

La documentació de la candidatura inclou les cinc celebracions al voltant de la figura de l’os que encara se celebren als Pirineus. Les més conegudes són les de l’Alt Vallespir, Arles, Prats de Molló i Sant Llorenç de Cerdans organitzen les Festes de l’os des de temps immemorials i se celebren durant el Carnaval. A Andorra, les Festes de l’ossa s’emmarquen en el cicle festiu d’hivern. El ball de l’ossa és un dels actes centrals del carnaval encampadà, un dels més populars del país. L’última ossa d’Ordino se celebra a inicis de desembre. Una persona disfressada d’ossa és el personatge central de les dues representacions andorranes que en un to burlesc i crític cerquen la complicitat del públic assistent.

Quin és el calendari i el procediment que segueix la UNESCO?

Durant la fase 1, un cop dipositat l’expedient de candidatura i abans del 30 de juny d’enguany, la Secretaria de la UNESCO ha de tramitar les propostes d’inscripció, el registre i l’acusament de rebut. La Secretaria pot demanar a Andorra i França que complimentin la informació de l’expedient i aportin més documentació. Si aquest fos el cas, els països tenen fins al 30 de setembre del 2021 per complementar la informació requerida.

Un cop passada la primera fase s’entén que es considera al dossier una candidatura oficial i s’entra a la fase 2 on s’inicia el procés d’avaluació. Des del desembre del 2021 fins al maig del 2022, l’Òrgan d’avaluació de la UNESCO examina els expedients. Abans del juny del 2022, el Comitè es reuneix per a l’avaluació conjunta.

Finalment, durant la fase 3, entre novembre i desembre de l’any 2022, el Comitè del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO decidirà si les Festes de l’os dels Pirineus passa a formar part de la Llista representativa del Patrimoni cultural immaterial de la humanitat.

De manera paral·lela a aquesta feina, el Ministeri de Cultura i Esports i els comuns d’Encamp i Ordino continuaran treballant per fer valdre les representacions de l’ossa al país, i junt amb l’Alt Vallespir, promocionaran les festes de l’os dels Pirineus. N’és un bon exemple l’espai web www.cultura.ad/festes-ossa on s’explica el perquè les representacions de l’ossa són Festes d’interès cultural i han estat incloses a l’Inventari General del Patrimoni Cultural.