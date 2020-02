Els Bombers de la Generalitat van rebre, a les 18.06 hores d’ahir, un avís de rescat de muntanya al Pedraforca. Segons les primeres informacions, un grup de gent va sentir els senyals de petició d’auxili d’un excursionista a la zona de sota de l’anomenada via Berguedana, a Saldes i van avisar els equips d’emergència.

Immediatament es van posar en marxa tres unitats del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), juntament amb el Grup d’Emergències Mèdiques en rescats (GEM). També es van activar d’altres dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat, així com dotacions del SEM i dels Mossos d’Esquadra.

Pels volts de les nou de la nit es va accedir fins al lloc on es trobava la persona accidentada, a sota de la via Berguedana. Suposadament, el noi, de 30 anys i veí de Sabadell, es va precipitar des d’una alçada de més de 20 metres i va morir com a conseqüència de la caiguda.