Arriben a l’Alt Urgell les mascaretes i ulleres de protecció adquirides per la Diputació de Lleida

Les 50.000 mascaretes i les 1.200 ulleres de protecció adquirides per la Diputació de Lleida han arribat aquest dimecres al matí als dotze consells comarcals de la demarcació i al Conselh Generau d’Aran. El material es repartirà ara als ajuntaments entre els funcionaris locals que ofereixen serveis essencials a la ciutadania per protegir-se contra la COVID-19. El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha agraït la “bona i ràpida” feina, feta pels treballadors dels serveis de Manteniment i Parc Mòbil de l’ens.

Aquesta compra respon a les crides que han fet alguns ajuntaments a la Diputació de Lleida, ja que no disposen de material de protecció per als funcionaris locals que, en qualitat de personal essencial, presten els seus serveis a la ciutadania, com poden ser els agents de les policies locals i els diferents serveis d’atenció que no han aturat la seva activitat.

Del total del material de protecció, la Diputació de Lleida s’ha reservat 1.000 mascaretes i 50 ulleres per a les necessitats immediates de la pròpia institució o per poder atendre alguna emergència puntual mentre es gestiona una segona compra de material específic per al moment en què es produeixi el desconfinament. La resta, s’ha distribuït en funció dels índex de població a cada comarca.

A la demarcació de Lleida estan comptabilitzats uns 8.100 treballadors públics locals, entre la pròpia Diputació, consells comarcals, ajuntaments i entitats municipals descentralitzades.