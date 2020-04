La Copa d’Andorra de curses de muntanya presenta un calendari que comença el 26 de juliol

La Federació de Muntanyisme ha presentat el calendari de la Copa d’Andorra de curses de muntanya. Aquest circuit nacional s’ha vist lògicament afectat per la crisi de la Covid-19. La Copa d’Andorra normalment començava a final de maig i enguany no arrencarà fins a final de juliol.

La primera prova serà la més internacional, la Sky Compadreosa i la Sky Arinsal el 26 de juliol. Acte seguit arribarà una novetat al circuit, la Sportiva Urban Trail del 5 al 7 de setembre. D’una cursa per equips passarem a una vertical, la Casamanya Extrem, el 3 d’octubre. Aquest mes estarà farcit. La Jorma Urban Trial es mou al 10 d’octubre. El següent cap de setmana el dia 18 tindrà lloc la Travessa d’Encamp i la Copa d’Andorra es tancarà el 24 d’octubre amb la Marató de les Valls.

El calendari és provisional. S’està treballant per trobar una data per a la Marató de les Valls de Canillo i la Vertical de Vallnord. Han quedat ja descartades per aquest 2020 la Nit de la Gallina, la cursa Sant Bernabé i la Marató dels Cims.