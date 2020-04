Ecologistes consideren poc creïble la causa de la mort de l’ós Cachou i apunten a un enverinament

Les entitats Ipcena, Seo Birdlife, Fapas i la Federació Ecologistes de Catalunya, consideren “inversemblants” i sense “cap fonament tècnic” les dades sobre les possibles causes de la mort de l’ós Cachou, a partir d’un informe preliminar de la necròpsia, aportat pel Servei d’ecopatologia de fauna salvatge de la UAB. El document apunta que Cachou hauria mort per l’atac d’un altre plantígrad i per la posterior caiguda des de 40 metres. Tanmateix, els ecologistes afirmen que la cara de l’animal mort mostra un rostre amb el “típic somriure sardònic” que se’ls queda als mamífers quan moren per enverinament. En aquest sentit, es reserven el dret de presentar una denúncia penal per tal d’esclarir els fets.

Les entitats ecologistes consideren els fets “lamentables” i el procediment per aclarir la mort de Cachou com a “presumptament irregular”. Per això avisen que poden denunciar-ho penalment i demanen que davant de la informació tramesa des del Conselh Generau d’Aran, es faci escrupolosament la necròpsia completa de tots els òrgans de l’ós. Així mateix, insten a fer un segon anàlisi de les restes de la necròpsia al centre de referència CAD de Màlaga, especialitzat en aquests tipus d’anàlisi.

Els ecologistes creuen improbable que una de les causes de la mort de l’ós Cachou hagi estat l’atac d’un altre ós i argumenten que “en qualsevol enfrontament les principals agressions es dirigeixen cap al cap, amb mossegades i esgarrapades que produeixen greus ferides en el rostre, orelles i musell”. Aquestes dades contrasten amb “el bon estat del rostre” de Cachou quan va ser trobat pels Agents Rurals, diuen les entitats.

Ipcena, Seo Birdlife, Fapas i la Federació Ecologistes de Catalunya, tampoc veuen creïble la caiguda per un precipici de 40 metres amb un fort desnivell i justifiquen que en aquesta circumstància amb un plantígrad que el seu pes que pot ser de més de 200 quilos, els cops soferts per la inèrcia del pes, li hauria pogut “produir amb total seguretat” fractures a les extremitats o rascades a la caixa de l’emissor GPS del collar.

Pel que fa a la tècnica dissuasiva d’aplicar fungicida als cossos dels animals morts per l’ós, la consideren perillosa per altres espècies com el trencalòs, l’àliga daurada, entre molts altres.