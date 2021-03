Arriben 3.000 dosis de vacuna de Covid-19, que es destinaran a la fase 2 del pla de vacunació

El Govern ha informat que aquest dijous a la tarda ha arribat a Andorra la segona remesa de vacunes contra el coronavirus SARS-CoV-2. En aquesta ocasió han arribat un total de 3.000 dosis, procedents de França, del vaccí desenvolupat per Oxford/AstraZeneca.

En el marc del procés de vacunació al Principat –que va començar el 20 de gener amb residents de centres sociosanitaris i professionals de la salut, així com treballadors socials que estan a primera línia–, les dosis d’aquesta nova partida es destinen inicialment al personal del Sistema Andorrà d’Atenció Sanitaria (SAAS) que no encara ha rebut cap dosis del vaccí.

Les vacunes d’aquesta mateixa remesa també s’administraran a persones incloses en la fase 2 del pla de vacunació, que a partir d’aquest divendres començaran a rebre la citació per vacunar-se mitjançant les dues vies previstes al procés d’inscripció voluntària –SMS o trucada telefònica –.

En aquest sentit, es recorda que totes les persones residents a Andorra que vulguin rebre la vacuna contra la COVID-19 que el Govern subministra gratuïtament durant els pròxims mesos, hauran de registrar-se a la plataforma www.govern.ad/preinscripcio. Les persones amb dificultats per accedir a l’eina informàtica podran fer el registre telefònicament a través del telèfon 775 019, que també està operatiu per adreçar qualsevol dubte en el procés de registre o per l’accés a la vacuna.

L’aprovisionament de la vacuna a través de França segueix un dels mecanismes determinats per l’Executiu per aprovisionar-se del vaccí contra el SARS-CoV-2. Així, les bones relacions de cooperació i veïnatge entre Andorra i el país gal han facilitat la signatura d’un acord administratiu entre ambdós països que s’emmarca en les vies previstes perquè els estats tercers europeus puguin rebre la vacuna al mateix ritme i de manera coordinada amb la resta d’estats de la UE.

L’Executiu té actualment tres vies obertes per l’arribada del vaccí. A banda dels esmentats acords amb França i Espanya, Andorra s’aprovisionarà també mitjançant el projecte COVAX, promogut per. El Principat va signar l’acord per formar part d’aquest sistema, que assegura mitjançant el sistema de compra GAVI que tots els participants reben en igualtat de condicions –mateix preu, temps de distribució, etc.– les dosis.

Ingressa a l’Hospital un pacient més amb Covid-19

El Govern ha informat també que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 10.976 persones i es registren un total de 10.564 altes. El total de defuncions fins a la data és de 112.

Actualment hi ha 300 casos actius: 11 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 7 a l’UCI –6 d’elles requereixen ventilació mecànica–. Així, en total hi ha 18 persones ingressades a l’hospital amb Covid-19, una més que ahir.

A la planta COVID-19 habilitada al centre sociosanitari El Cedre no hi ha cap ingressat. Durant la jornada d’ahir es van administrar 21 vacunes.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 11 aules estan sota vigilància activa –2 en total i 9 en parcial– i 16 en vigilància passiva.