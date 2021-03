El PIJ d’Encamp organitza la xerrada “Com comunicar amb els adolescents, missió possible”

“Com comunicar amb els adolescents, missió possible” és la primera xerrada d’enguany que proposa el Punt d’Informació Juvenil (PIJ) d’Encamp en el marc del programa d’informació i assessorament a joves i famílies. La xerrada, que en realitat seran dues, perquè es duran a terme el dia 11 de març a les 20 h a la biblioteca del Pas de la Casa i el dia 18 a les 20 h al Punt d’Informació Juvenil a Encamp, tenen com a objectiu oferir informació sobre estratègies comunicatives aplicades a l’àmbit familiar, orientar als pares i mares i intercanviar experiències amb altres famílies que viuen circumstàncies semblants, tot compartint sentiments i situacions.

El conseller de Joventut i Esports, Xavier Fernàndez, ha explicat que el servei de Joventut té com a col·lectiu principal els joves de la parròquia però en els darrers anys s’ha treballat també amb les famílies i el resultat ha estat molt positiu, així també ho va ratificar l’enquesta sobre la població juvenil que es va realitzar el 2018, i per tant, “seguim apostant des de Joventut per aquest treball conjunt entre joves i famílies, facilitant recursos, eines i espais de trobada ”

La xerrada, tant a Encamp com al Pas de la Casa, anirà a càrrec de la tècnica de joventut del Punt d’Informació Juvenil, Cristina Segura, que s’ha especialitzat en el coaching emocional en els darrers anys.

Per motius de prevenció de la Covid-19 les places són limitades. Es pot reservar plaça enviant un whatsApp al 635 400 o bé trucant al 834 972.