Irineu Esteve, 39è als 10km en clàssic a la segona jornada del Tour d’Ski

El Tour d’Ski que se celebra aquests primers dies a Toblach-Dobbiaco (Itàlia) ha celebrat aquest dilluns els 10km individuals en clàssic amb l’esquiador de fons del Principat, Irineu Esteve 39è. L’andorrà ha finalitzat amb un crono de 23.38,1, això és a 1.27,1 del guanyador, el noruec Mattis Stenshagen (22.11,0), que s’ha imposat sobre els seus compatriotes Johannes Hoesflot Klaebo (+8,9) i Emil Iversen (+10,1). Avui, Esteve ha mostrat una millora en el seu rendiment, a només 12 segons del 30è, que ha estat el finlandès Petteri Koivisto amb 23.26,8. L’andorrà ha acabat satisfet amb els esquís.
Esteve ha anat de menys a més a la cursa. Al km1.7 era 87è deixant-se 20,4 segons, i al km3 ja havia recuperat posicions, sent el 55è amb +27,8. A l’equador de la cursa, al km5, se situava 43è amb +46,0, mentre que al km7 gairebé es mantenia, amb la 45a posició i +1.04,8. En el km8, seguia en aquestes places, 43è amb +1.13,3, mentre que, finalment, arribava a meta amb un esforç final amb +1.27,1 en la 39a posició.
Irineu Esteve, esquiador: “De moment està sent una temporada una mica complicada, no acaben de sortir les coses. Avui, realment, tenia uns bons esquís, així que vull felicitar als skimen. Els esquís crec que eren perfectes, amb bon grip a la pujada i bona velocitat, així que content per això. Malauradament no ens acabem de trobar bé, crec que podem estar per sobre d’aquests resultats, però seguim treballant, seguim intentant-ho i esperem que arribi algun dia”.
“La següent cursa són cinc quilòmetres, esperem estar a un grup que surtin molt fort, esperem tenir aquesta sort, perquè cinc quilòmetres per a nosaltres és una mica massa curt. Esperem a la 20km, a la pursuit, allà estar bastant al davant, que el cos comenci a reaccionar per fi i i a veure si podem estar el més endavant possible”.
Xabier del Val, responsable de l’equip nacional d’esquí de fons: “És un dia que potser a nivell de resultats no és atractiu, però és un dia important i positiu per als dos. En el cas de l’Irineu està clar que no és el resultat que ell espera, però veient l’inici de temporada i que va estar malalt a Davos, penso que és un pas endavant, en la bona direcció. Tenia bons esquís avui, que ja és una cosa que estàvem intentant millorar. És important que vagi agafant confiança en el seu skiman. Per aquestes dues coses penso que el dia és positiu per a l’Irineu”.