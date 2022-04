Arranca la campanya ‘A Andorra la Vella la primavera ens mou’ farcida d’activitats

Arrenca la campanya ‘A Andorra la Vella, la primavera ens mou’, que recull una quinzena d’esdeveniments destacats que es duran a terme a la parròquia fins a l’arribada de l’estiu. La cònsol major, Conxita Marsol, n’ha fet la presentació i ha destacat l’objectiu de tornar a oferir un grapat de propostes perquè els ciutadans tornin a gaudir i relacionar-se, després del llarg període de limitacions imposades per la pandèmia.

Es tracta d’una campanya optimista, que transmet el dinamisme i l’activitat que es genera a la parròquia, i que destaca el color rosa, símbol de la primavera en flor a Andorra la Vella. El recull destaca només alguns dels principals esdeveniments i activitats, d’una llarga cinquantena que es duran a terme fins a l’estiu.

Un dels esdeveniments més rellevants a la campanya de primavera ja està en marxa des del passat divendres, quan es va inaugurar el Xocofest, la Primera Fira de la xocolata, una nova proposta que culminarà el proper Dilluns de Pasqua, el dia 18. Fins aleshores, cada tarda hi haurà concerts, activitats infantils, la Fira del cacau i degustació gratuïta de xocolata. En paral·lel, ja ha arrencat una nova edició de l’Andorra Sax Fest, que acabarà aquest dissabte 16 amb un plat fort: l’Street Music Walking, on diverses formacions recorreran l’avinguda Meritxell acostant la música del saxo a les persones que passegin per l’eix comercial.

El mes d’abril es completarà amb la Fira del llibre i la rosa a la plaça del Poble per Sant Jordi, el dissabte 23. I una setmana més tard, el 30, l’aparcament del Parc Central acollirà l’exhibició dels més de 200 vehicles clàssics que participaran en el Tour Auto, que culminarà al nostre país. Hi destaca un espai gratuït per als infants on podran conduir un mini Ferrari.

Al maig arrenca una nova edició del Mercat de la Vall al Centre Històric, cada primer dissabte de mes fins a la tardor. També se celebrarà, un any més, la Festa de la diversitat, el dissabte 21, com a colofó de la Setmana de la Diversitat Cultural. La parròquia d’Andorra la Vella, a més, acollirà una nova edició del festival audiovisual d’Andorra, l’Ull-Nu entre els dies 25 i 29.

Les novetats destacades del maig són la Festa de la Primavera, que es farà al voltant del carrer Callaueta entre els dies 13 i 15 amb música, tallers i activitats al carrer. S’incorpora al programa una proposta teatral de primer nivell: L’oreneta, amb la popular actriu catalana Emma Vilarasau com a cap de cartell, el dia 12 de maig a les 20.30 hores al Teatre Comunal. Les entrades, a un preu de 20 euros, es posaran a la venda demà dimarts al portal www.andorralavella.ad/entrades.

El mes de juny començarà amb la darrera actuació de La Temporada Andorra la Vella, ajornada per casos de COVID entre l’elenc. El Béjart Ballet Lausanne actuarà el dijous 2 al Centre de Congressos. El dia 9 se celebrarà de nou el Concèntric, una jornada de música, activitats i promocions al Centre Històric on la setmana següent (del 16 al 18) tornarà el Jambo Street Music amb un munt de concerts al carrer. El llistat d’imprescindibles del juny culminarà amb la revetlla de Sant Joan i la cremada de falles el dia 23, i l’endemà, per a Sant Joan, amb la Festa del Poble on tornarà la rumba de Los Manolos amb un concert de migdia, i un castell de focs d’artifici a la nit.

La campanya ‘A Andorra la Vella la primavera ens mou’ comença aquesta setmana en suport digital i arribarà en els pròxims dies a les bústies dels ciutadans d’Andorra la Vella i Santa Coloma. També es lliuraran exemplars dels fulletons als hotels, com un suport més de difusió entre els visitants.