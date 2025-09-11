Com detectar el ciberassetjament

El ciberassetjament o cyberbulling és una forma d’assetjament que utilitza les tecnologies digitals per a intimidar, humiliar o amenaçar una persona. Amb la creixent presència de les xarxes socials, aplicacions de missatgeria i plataformes en línia, aquest fenomen ha esdevingut un problema alarmant, especialment entre els joves. Però, com es pot detectar aquest tipus d’assetjament? A continuació, et proporcionem algunes pautes per a reconèixer-lo i actuar-hi.
Senyals de ciberassetjament
Canvis emocionals i de comportament sobtats: Un dels primers senyals d’alerta és un canvi brusc en l’estat d’ànim de la víctima. La persona pot començar a mostrar-se trista, ansiosa, o tenir esclats d’ira sense motiu aparent. Pot tancar-se en si mateixa, evitar les xarxes socials o, fins i tot, esdevenir molt dependent d’elles.
Aïllament social: Els joves que pateixen ciberassetjament sovint s’allunyen dels seus amics i familiars. Potser comencen a evitar activitats que abans els agradaven, o ja no volen participar en esdeveniments socials per por de trobar-se amb els seus assetjadors.
Baix rendiment acadèmic o laboral: El ciberassetjament pot afectar negativament la concentració i el rendiment de la persona. Els estudiants poden experimentar una davallada en les seves notes, faltar a classe o manifestar desinterès per l’escola. En el cas dels adults, poden perdre la motivació a la feina i reduir la seva productivitat.
Retirada de l’ús de dispositius electrònics: Si una persona que normalment gaudia d’utilitzar el mòbil o l’ordinador comença a evitar-los, pot ser un indici que és assetjada en línia. La por de rebre missatges desagradables o comentaris nocius pot portar a evitar aquests dispositius.
Comentaris o comportaments estranys en línia : Si observes que algú publica missatges desafiadors o amb contingut negatiu en les seves xarxes socials, o bé si comparteix missatges críptics o demana ajuda, això podria ser un senyal que està patint ciberassetjament.