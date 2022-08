Aprovat el Reglament de preus públics dels habitatges de protecció pública de l’edifici Casa Aristot Mora

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el decret del Reglament de preus públics dels habitatges de protecció pública de l’edifici Casa Aristot Mora. Aquest és el primer edifici de protecció pública impulsat pel Govern, destinat a persones amb risc d’exclusió social o que tinguin necessitats socials.

L’edifici s’ubica en un espai de 208 m2 i té accés pel carrer Ciutat de Valls número 69 d’Andorra la Vella. El bloc de pisos compta amb un total de 22 habitatges. Tot, repartit en nou plantes. La planta baixa i la primera planta alberguen les oficines de l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH), així com zones comunes, com per exemple la bugaderia compartida per al veïnatge de l’edifici.

El càlcul que s’ha emprat per a establir el preu té en compte la totalitat de les despeses generades anuals per l’edifici, com ara manteniment o subministraments, i els metres quadrats de cada pis. D’aquesta manera, s’ha repartit el cost total de les despeses previstes entre els metres quadrats de cada pis.

Es recorda que el terreny on està ubicat Casa Aristot Mora és propietat de la Fundació Privada Armor, que també ha assumit les despeses de la construcció i que –segons el conveni signat entre Afers Socials i la Fundació el juliol del 2018– cedeix al Govern, un cop el bloc de pisos estigui enllestit, amb la finalitat que es destini a exclusivament a habitatges per a persones amb risc d’exclusió social.

Per la seva banda, l’INH –amb la dotació pressupostària provinent del Govern– abonarà a la Fundació Privada Armor l’import de 40.000 anuals com a contraprestació per a la cessió de l’ús de l’edifici i, alhora, assumirà totes les despeses de manteniment i les reparacions derivades de l’ús de l’edifici.