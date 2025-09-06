La celebració de Reviu Ràmio, el pròxim 14 de setembre, marcarà el final de temporada a la vall del Madriu

Ràmio serà l’escenari, el pròxim diumenge, 14 de setembre, de la quarta edició de la festa Reviu Ràmio. Una jornada que pretén donar a conèixer a la ciutadania el patrimoni natural, cultural i històric de la vall del Madriu-Perafita-Claror mitjançant activitats lúdiques i divulgatives pensades per a tots els públics. Cal recordar que inicialment, la festa estava prevista per al mes de juliol, però les condicions meteorològiques adverses del moment van obligar a cancel·lar-la i posposar-la fins al setembre.
Reviu Ràmio oferirà als participants dues opcions per a accedir a Ràmio. La primera serà una sortida de plantes remeieres (de 09.15 h a 11.30 h), que s’iniciarà des de la Plana i permetrà descobrir les espècies vegetals autòctones vinculades a la tradició medicinal i gastronòmica local, així com conèixer millor el seu hàbitat. La segona opció, més indicada per als amants de l’aventura, consistirà en fer la via ferrada del Roc dels Esquers amb guia, amb sortida des del pàrquing de la Plana (de 08.30 h a 12.00 h).
Al llarg del matí, i des de Ràmio mateix, es duran a terme altres activitats com ara dues visites culturals guiades per a conèixer millor Ràmio i el seu entorn (de 10.30 h a 11.15 h i de 11.30 h a 12.15 h), una activitat d’orientació a la muntanya (de 10.30 h a 11.30 h) i una sessió de ioga a l’aire lliure, en plena natura(de 09.30 h a 11.00 h).
La festa culminarà amb una botifarrada popular (13.30 h), que comptarà amb música d’acordió en directe i l’animació d’Escape Andorra, creant un ambient festiu i acollidor per a tothom.
Cal recordar que per a participar a les activitats i en la botifarrada, s’ha de fer una inscripció prèvia a través del web del Comú www.e-e.ad. A més, per a facilitar l’accés fins al punt d’inici del camí cap a Ràmio, el Comú habilitarà un servei de bus gratuït fins a Engolasters, amb sortida a les 09.00 h des de la parada de Caldea.