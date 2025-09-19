Joan Anton Rechi inaugura la temporada de l’Òpera de Coburg amb “Una nit a Venècia”, de Johann Strauss

El director d’escena andorrà, Joan Anton Rechi, estrena aquest dissabte, 20 de setembre, una nova producció operística: Eine Nacht in Venedig (Una nit a Venècia) de Johann Strauss II. Aquesta producció inaugurarà oficialment la nova temporada de l’Òpera de Coburg (Alemanya), que enguany es desenvolupa al Globe de Coburg a causa de les obres de restauració del teatre històric de la ciutat.
En aquesta ocasió, la proposta escènica de Rechi transforma una de les operetes més famoses de Strauss en un viatge poètic i teatral. L’acció s’inicia en el vell àtic d’un actor, ple de records i d’objectes oblidats, que esdevé una porta oberta cap al món màgic i extravagant del Carnaval de Venècia. Amb aquesta mirada evocadora i plena d’humor, Rechi convida a jugar amb la memòria i la fantasia, creant un espectacle on la música, el teatre i el somni es confonen.
El muntatge compta amb la direcció musical de David Preil, l’escenografia de l’andorrà Gabriel Insignares, el vestuari de la figurinista Sandra Münchow i la direcció escènica de Rechi.
Mesos intensos de feina per a Rechi, que estrena a Alemanya poc després de dues produccions recents de gran ressò internacional: The Fairy Queen al Festival de Savonlinna (Finlàndia) i Tosca al teatre La Fenice de Venècia.
Un recorregut que palesa la projecció internacional del director andorrà, que també ha dirigit en teatres tan prestigiosos com l’Òpera de Düsseldorf, el Teatre Colón de Buenos Aires o el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
“Per a mi, Una nit a Venècia és un homenatge al poder de la imaginació: el record es barreja amb la fantasia i ens transporta a un univers on tot és possible. Venècia és, per ella mateixa un somni teatral, i aquest muntatge vol ser una celebració d’aquesta màgia”, explica Joan Anton Rechi.
Amb aquesta producció, Rechi reforça la seva posició com a un dels directors d’escena amb més reconeixement internacional, consolidant la presència del país en el panorama operístic europeu.