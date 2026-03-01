Andorra tanca la Copa del Món femenina exhibint experiència i ambició de futur

L’Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026 es tanca amb un balanç molt positiu tant a nivell esportiu com organitzatiu. Durant cinc dies d’intensa activitat, el país ha tornat a demostrar la seva capacitat per a acollir grans esdeveniments internacionals d’esquí alpí, amb un retorn “excepcional” per part de la Federació Internacional d’Esquí (FIS), equips tècnics i atletes.
El comitè organitzador ha volgut posar en valor la feina dels equips de pista, logística, transport, voluntariat i patrocinadors, destacant la coordinació i professionalitat assolides. “Quan el director de cursa de la FIS et diu que no té res a dir i només pot donar les gràcies, això diu molt del que hem fet”, ha remarcat el director esportiu, Santi López, durant la roda de premsa de balanç de l’esdeveniment en la qual també hi han pres part David Hidalgo, director general del comitè organitzador, Marc Mitjana, secretari general del comitè organitzador i Carles Visa, gerent de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE).
Reconeixement internacional i creixement organitzatiu
Els organitzadors s’han mostrat satisfets del desenvolupament de les tres proves i també del fet que la majoria dels equips internacionals hagin reconegut explícitament l’esforç fet. Segons López, en la darrera reunió de caps d’equip, la delegació austríaca va expressar, en nom dels participants, el desig que la seu andorrana formi part anualment del calendari.
Marc Mitjana, de la seva banda, ha subratllat l’experiència guanyada amb els anys i la consolidació d’un equip tècnic altament experimentat i molt professional. També ha posat en relleu la implicació dels col·laboradors i patrocinadors.
Pel que fa a l’assistència, l’esdeveniment ha registrat entre 4.000 i 5.000 espectadors diaris, ha puntualitzat David Hidalgo, que ha valorat molt positivament l’ambient i l’entusiasme viscut a les grades i a tota la zona d’arribada.
Mirant cap al calendari 2026
Hidalgo ha precisat que la decisió sobre la presència d’Andorra al calendari de la temporada vinent es farà pública al maig. Des del comitè organitzador “s’ha expressat la voluntat de continuar formant part del circuit amb regularitat, tot i que la decisió final depèn dels òrgans federatius internacionals”.
Amb aquest balanç, Andorra consolida el seu posicionament com a seu fiable i competitiva dins el circuit internacional d’esquí alpí. Rebre feedback positiu d’equips que cada setmana competeixen en seus amb 50 anys de tradició és molt rellevant, ha remarcat el director. Durant aquests dies, també s’ha rebut la visita i els elogis del president i del director general de la FIS, Johan Eliasch i Urs Lehmann.
Eliasch s’ha mostrat entusiasmat amb la idea que Andorra aculli més esdeveniments en el futur: “És un autèntic privilegi ser aquí. L’escenari és espectacular i la pista, senzillament extraordinària. Sempre que tenim l’oportunitat de competir en aquest traçat, l’experiència és magnífica. Hi he vingut en diverses ocasions i cada vegada és igual d’especial. No és estrany que tothom tingui ganes de tornar-hi; ens sentim molt afortunats de poder viure aquest moment, ja que l’ambient que s’hi respira és excepcional, amb una organització impecable. És realment un país de neu”.
Sobre una possible acollida d’uns Campionats del Món, el màxim dirigent de la FIS ha dit que “Andorra ha de continuar apostant per optar als Campionats del Món, perquè ha demostrat sobradament que està preparada per a assumir un esdeveniment d’aquesta magnitud, ja que és un gran amfitrió, així que espero que aquest moment arribi molt aviat”. Sobre les possibilitats reals d’acollir-los, ha recordat que ‘’el país compleix tots els requisits exigits i només cal veure l’entusiasme del públic, dels equips i dels atletes, que sempre celebren competir aquí”.
De la seva banda, el director de curses femenines de la Copa del Món de la FIS, Peter Gerdol, ha mostrat la seva satisfacció amb l’organització de l’esdeveniment, tant pel que fa a l’àmbit esportiu i la preparació de la pista –que ha qualificat d’”excel·lent” –, com per altres aspectes com el Team Hospitality, l’Ski Room o l’allotjament. “He vist com heu crescut des de zero fins al màxim nivell de Copa del Món, sempre disposats a escoltar i atents a la resta d’organitzadors per a continuar aprenent”, ha destacat. En aquest sentit, s’ha mostrat convençut que “tard o d’hora aconseguireu organitzar uns Campionats del Món, perquè us ho mereixeu”, i ha remarcat que “no necessiteu fer res diferent del que ja esteu fent. És més una qüestió de política esportiva; en cap cas està relacionada amb la part esportiva ni amb l’organització. Esteu preparats, i ho esteu des de fa anys”.
Jordina Caminal, creixent positivament
Finalment, des de la FAE, Carles Visa ha volgut enviar un missatge d’ànims a Cande Moreno, absent per lesió, però present diàriament donant suport a l’organització i a Jordina Caminal. En l’àmbit esportiu, ha destacat que Caminal ha competit a bon nivell i que està creixent molt positivament, tot i haver acabat lluny del top 30, però, situant-se per davant d’esportistes habituals de Copa d’Europa.
Sobre l’organització de la prova, Visa ha assegurat que “hem organitzat un dels millors descensos del calendari d’aquesta temporada”, tant per la qualitat tècnica del traçat com per l’estat de la pista.