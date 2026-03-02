Horòscop del 2 al 8 de març

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Estareu molt romàntics, i és que tot us semblarà de color de rosa. Dins d’aquests dies trobareu sortides bones a situacions complicades que esteu vivint i això sempre va bé. Continueu amb bons aspectes per a la feina i cal que ho aprofiteu, sobretot si us cal canviar de treball, o bé no en teniu i n’esteu buscant. Se us farà molt agradable estar a la muntanya i en contacte amb plantes i animals.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Hi ha molt bona relació amb la figura de la mare aquests dies, crec que és bo poder-hi parlar sense cap embut ja que us traurà tibantor entre vosaltres. Per altra banda, heu de tenir present que la vostra responsabilitat ha de ser motiu per a treure-us la mandra de sobre, que n’hi ha molta i això no és bo, encara que us costi heu de complir amb els vostres compromisos que no són pocs i que realment són importants.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
La vostra necessitat d’independència us farà estar una mica distants amb els vostres, però no de mal rotllo, només que necessitareu fer la vostra sense donar explicacions a ningú del que feu o deixeu de fer, i és que de vegades va bé estar pendent d’un mateix. No us estranyi si somieu bastant i són somnis una mica retorçats, no us capfiqueu que tot es reflex de les voltes que doneu a les coses i no cal.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Heu d’anar amb compte amb els diners, serà fàcil que desapareguin de la vostra butxaca, si em voleu creure, deixeu el moneder a casa i agafeu només el que heu de fer servir. Per altra banda, és possible que us cridin l’atenció per alguna cosa que en teoria no heu fet bé, no us ho agafeu massa a pit, al cap i a la fi, de les errades se’n aprèn i sempre és bo que us ho facin saber, així podeu rectificar i és millor.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
La vostra consciència estarà molt activa i us farà adonar de que heu de potenciar la vostra responsabilitat, ja que últimament la serietat en les vostres obligacions s’ha vist afectada pel passar una mica de tot i tenir la idea de que tot s’anirà fent, cosa que de vegades sí, però la majoria de vegades si no hi posem una mica d’esforç, no sol passar. Per tant, una mica més de complicitat en les coses anirà bé.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Estareu un pèl analítics, ja ho sou força de naturalesa pròpia, però al llarg d’aquests dies serà una mica exagerat. Hauríeu de deixar una mica de marge en la vostra manera de veure les coses perquè sinó algú se us pot enfadar. De tota manera, tampoc són mals dies per a vosaltres ja que en el tema de parella, si deixeu l’anàlisi de costat, podeu estar molt bé i, si no teniu parella, podeu trobar algú que us agradi.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Dies genials a la feina o si més no relacionats amb aquest tema, tot se us posarà fàcil i és important que ho tingueu present per a millorar la vostra situació laboral. A part de que estareu molt segurs de vosaltres mateixos, cosa que és d’agrair de tant en tant ja que l’autoestima és un puntal per a estar animat i disposat a tot sense por ni preocupació, i així és com heu d’estar aquests dies i sempre.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Serà com molt normal que us tirin els trastos, que se us vulguin lligar, ja m’enteneu… Dependrà de vosaltres si us deixeu, o no, de totes maneres ja està bé això de poder triar una mica. Per altra banda, el més segur és que feu anar molt la vostra imaginació i a l’hora de la veritat la resposta sigui que no voleu tenir res amb els vostres pretendents o pretendentes. Sort que ho teniu bé en el tema dels diners.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Són dies per a fer coses que us agradin, de fet, sempre poden ser dies per a això, però per a vosaltres, ara, serà especial i ho heu d’aprofitar. També es donarà el cas de que podeu tenir sort en l’atzar, però no us dediqueu a invertir més del compte en aquest tema perquè no són mai coses segures i si us arruïneu us enfadareu amb mi i em vindreu a buscar, cosa que no voldria pas. Sigueu prudents, d’acord?
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
La cosa us pinta bé en el tema dels amors i dels diners, cosa que normalment no sol combinar gaire bé, però mira si hi ha aquesta sort s’ha d’aprofitar. Tot i que haureu d’anar amb compte, ja que jugar tampoc és bo si n’abuseu massa, que us podeu trobar amb alguna sorpresa. Llavors, una altra cosa interessant, és que si esteu en època d’estudis la vostra retentiva és bona i cal que estudieu ara.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Esteu més enfadats del compte i tot us treu de polleguera, potser estaria bé que comencéssiu a tenir una mica més de paciència i que deixéssiu explicar als demés el què pensen per a valorar la seva opinió, o si més no escoltar algun altre punt de vista. Ara, no us penseu que sou tan dolents, això només és un petit avís perquè les coses us vagin millor i pugueu estar més segurs d’allò que feu i que aneu bé.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Us heu decidit a canviar d’esquemes, cosa important per a vosaltres. Ara només cal que ho mantingueu, ja que el que us ha costat sempre és la constància, que si us hi esforceu una mica ho teniu fet. Estaria molt bé que canviéssiu els mobles de lloc o decoréssiu de nou algun racó d’allà on viviu, us farà sentir molt millor. La qüestió està en renovar tot el que pugueu que veient-t’ho tot diferent, un s’anima.