Derrota del VPC Andorra Rugby XV, a Alcalá, en l’inici de la fase d’ascens

El VPC Andorra Rugby XV va iniciar la seva participació en la fase d’ascens a la Divisió Elit amb un desplaçament exigent a terres madrilenyes. El conjunt andorrà va caure davant el Club Rugby Alcalá per un marcador final de 38-14, en un duel on la disciplina i el desgast físic van marcar el desenllaç de l’enfrontament.
Desenvolupament del matx
L’inici del partit va estar dominat per l’equip local, que va aconseguir un avantatge inicial de 10-0. Tot i la pressió, el VPC va saber reaccionar gràcies a un assaig de Galdríc Calvet, transformat per Gaston González, que ajustava el marcador (10-7) i tornava a posar l’equip dins la lluita. Malgrat tot, abans d’arribar al descans, l’Alcalá va saber castigar diversos errors defensius per a ampliar novament la diferència abans del pas pels vestidors.
A la represa, Federico Aguiar va retallar distàncies situant un esperançador 25-14. Tanmateix, les aspiracions de remuntada es van veure seriosament compromeses al minut 55 amb l’expulsió definitiva d’Arnau Granyena. Amb inferioritat numèrica durant bona part del segon temps, l’equip no va poder sostenir el ritme de joc local, que va tancar el partit de manera definitiva.
Resultats de la base i valoració
D’altra banda, la jornada per a l’escola de rugbi va deixar bones sensacions amb les victòries de les categories inferiors. L’equip U14 es va imposar amb un contundent 82-0, mentre que l’U16 va tancar el seu compromís amb un ajustat i treballat 24-19.
Es poden consultar tots els detalls del partit a l’acta oficial: acta_rugby_15714.