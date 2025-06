“Els llibres prohibits” és un joc de rol, d’escapada

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Els llibres prohibits”.

Aquest, és un joc de rol, de taula, del gènere escapada, ideat per a ser jugat en una biblioteca. Els jugadors, en equips de 2-4 persones, han de desxifrar sis missatges codificats que els indicaran com acomplir la seva missió. En el procés, aprendran com està organitzada una biblioteca, a buscar informació al catàleg en línia i descobriran algunes obres cèlebres de la literatura juvenil.

“Els llibres prohibits” és un joc recomanat per a jugar a partir dels 11 anys. El fabricant és Tot Jugar.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística