Andorra podria reconèixer dilluns l’estat de Palestina, segons França

L’Elisi ha anunciat que nou països, entre ells Andorra, acompanyaran aquest dilluns França en el reconeixement de l’estat palestí, segons cita l’agència France-Presse de fonts properes al president gal i copríncep andorrà, Emmanuel Macron. Aquest pas es faria en el marc d’una reunió aprofitant l’Assemblea General de les Nacions Unides, que ha de tenir lloc durant la setmana vinent a Nova York i en la qual participarà el cap de Govern, Xavier Espot. Entre aquests països es trobarien també Portugal i San Marino. Ho publica aquest dissabte AndorraDifusió.
Fonts de l’Executiu andorrà, però, asseguren que a hores d’ara no hi ha cap variació en el posicionament oficial sobre Palestina, que es continua analitzant en funció de si es compleixen certes condicions com ara que hi hagi garanties d’un procés de pau. En tot cas, s’haurà d’esperar a dilluns per a comprovar si Andorra fa el pas oficial cap al reconeixement.