Jornada familiar i lúdica al Parc Central per a celebrar els 35 anys de relació entre Andorra i la UE

La segona activitat del cicle Andorra ArrEU!, dedicada especialment a un públic infantil, ha reunit aquest dissabte al Parc Central d’Andorra la Vella al voltant d’un centenar de famílies. La proposta, oberta a tota la població, ha comptat amb una àmplia oferta d’activitats infantils de gran format, com el Joc Andorra ArrEU (inspirat en el joc de l’oca amb motius relacionats amb productes que han tingut rellevància en l’evolució del comerç andorrà, com l’electrònica, formatges, perfum o articles de moda), un trencaclosques gegant i una animació teatralitzada que, en clau lúdica, ha permès reviure els primers anys del diàleg entre Andorra i les institucions europees a través de dos divertits personatges: una botiguera andorrana de l’any 1990 que ha d’aprendre a fer negocis amb la UE, i un funcionari europeu que no coneix Andorra.
Al llarg de la jornada els visitants també s’ha pogut recórrer el circuit expositiu Temps endins, una mostra de panells informatius que repassen els principals moments de les relacions bilaterals entre Andorra i la UE, posant en relleu els avenços assolits en les darreres dècades i la importància de l’Acord d’Associació que actualment es negocia.
Temps endins, que s’exposarà en diferents punts del país, es traslladarà a partir de final de mes a l’Era del Raser d’Ordino.
Les activitats s’han celebrat amb motiu de la commemoració dels 35 anys de l’establiment de relacions entre Andorra i la Unió Europea a través de l’Acord duaner de l’any 1990. Se sumen al cicle de conferències que van tenir lloc aquest passat dimarts amb experts nacionals i internacionals, al qual van assistir més de 180 persones.