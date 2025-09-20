Empat d’un Andorra, a casa, que es mereixia molt més (1-1)

1 a 1. L’FC Andorra d’Ibai Gómez ha empatat, a Encamp, contra el Mirandès, en un partit en què el conjunt del Principat ha estat el clar dominador i ha estat l’únic equip que ha buscat, veritablement, la victòria. En els primers 4 minuts de l’encontre el coreà Minsu ja ha tingut dues clares ocasions per als tricolors. En el 18 el coreà, que desbordava amb facilitat la defensa del Mirandès, ho tornava a provar sense sort. En el minut 22 l’Andorra s’han avançat en el marcador amb un gran gol, obra de Dani Villahermosa.
L’alegria ha durat poc a la parròquia andorrana perquè, dos minuts després, l’àrbitre aragonès Alonso de Ena Wolf, molt discutit avui, ha xiulat una pena màxima a favor dels de Miranda de Ebro. Carlos Fernández ha transformat el penal posant l’empat en el marcador. Fins aquí ha arribat el perill en atac del Mirandès en tot el partit. Amb l’1 a 1 s’ha arribat al descans amb un equip visitant tancat al darrere.
Olabarrieta ha enviat la pilota al pal per a l’Andorra en el minut 61 i, un minut després, ara era Jastin qui en tenia una de ben clara després d’un regat de molts quirats que ha meravellat els 3.931 espectadors que avui han anat a Encamp. Els d’Ibai Gómez es mereixien el gol i la victòria, però el resultat ja no s’ha mogut i amb l’empat a un gol s’ha arribat al final del partit.
El proper partit de l’FC Andorra serà el dissabte, 27 de setembre, a les 18:30 hores, al Sardinero, davant del Racing de Santander.