Agricultura adjudica les subvencions per a bonificar el benestar animal i la biodiversitat vegetal

Vaques pasturant en un prat andorrà (SFGA)

Donar una bonificació extra a aquelles explotacions ramaderes que impulsin mesures per a garantir el benestar animal des del naixement fins al sacrifici, per tal d’obtenir un producte final de més qualitat, eficient i sostenible. Amb aquest objectiu el Govern ha atorgat aquest dimecres un import total de 143.674,11 euros a 40 explotacions ramaderes bovines que tenen integrats processos que garanteixen el benestar animal.

Es distingeix així a les explotacions que ho fan millor, tot incentivant a la resta perquè s’adaptin als criteris establerts i puguin assolir el nivell més elevat en relació amb prendre cura del benestar dels animals que crien i engreixen. La subvenció atorgada a cada explotació depèn del grau de compliment dels criteris que determinen el nivell de benestar animal assolit i que es duu a terme per mitjà d’un procés extern d’avaluació per part de tècnics especialitzats de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

Les subvencions atorgades aquest dimecres són les quartes que es validen, després que el Govern aprovés el reglament el maig de 2021 amb la voluntat de donar resposta a la tendència creixent dels consumidors per a adquirir productes més sostenibles i que respectin el benestar dels animals.





Manteniment de la biodiversitat vegetal

Paral·lelament, aquest dimecres el Govern també ha aprovat els ajuts al foment de pràctiques agràries específiques per al manteniment del medi natural i per al manteniment de la biodiversitat vegetal per un import total de 85.440,62 euros. Els ajuts s’atorguen amb l’objectiu d’assegurar la conservació de les comunitats vegetals representatives dels hàbitats d’interès comunitari identificats a Andorra.

Aquesta partida pressupostària ha incrementat els darrers dos anys arran del canvi reglamentari que va impulsar el Ministeri que ha animat a la presentació de noves parcel·les per a l’aprofitament agrícola, fet que contribueix al manteniment del paisatge basat en el sector primari. De fet, enguany es registra un increment del 19,4% respecte el liquidat l’any passat per aquest mateix concepte de subvenció. Els ajuts s’han adjudicat a onze titulars d’explotacions agràries situades a les parròquies de Canillo, Encamp, Ordino i Sant Julià.