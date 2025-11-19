Andorra participa en la 46a sessió de la Conferència ministerial de la Francofonia

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor Faus, participa aquest dimecres i dijous en la 46a sessió de la Conferència Ministerial de la Francofonia que té lloc a Kigali (Ruanda), on ha subratllat el compromís d’Andorra amb el multilateralisme, la promoció de la llengua francesa i del multilingüisme, i la igualtat de gènere. Durant la cerimònia d’obertura els ministres i les delegacions participants han pogut escoltar l’experiència de joves dones francòfones de tots els continents que han compartit la importància del treball de l’organització per a l’empoderament de les dones.
Durant la seva intervenció, la ministra Tor ha compartit els avançaments d’Andorra d’ençà la Conferència de Beijing en matèria d’igualtat de gènere que és una prioritat transversal de les polítiques públiques. Ha confirmat el suport d’Andorra a la “Crida de Kigali” que situa les dones al centre del desenvolupament, de la pau i de la prosperitat. En aquest sentit, ha reiterat el suport d’Andorra al projecte “la Francophonie avec elles” amb una contribució voluntària significativa perquè té un impacte verificat positiu i durable sobre la vida de milers de dones en situació de vulnerabilitat. En el marc del seguiment dels compromisos adoptats en la XIX Cimera de la Francofonia, la ministra Tor ha recordat el paper central que la llengua francesa té en l’educació, la cultura i les oportunitats de futur, i ha destacat la participació d’Andorra a la Setmana Mundial de la Francofonia Científica de l’Agència Universitària Francòfona, celebrada a Dakar.
Durant la seva intervenció, la ministra ha posat en valor el compromís d’Andorra amb la promoció cultural i la diversitat creativa, exemplificat amb la participació del país en la Conferència de Ministres de Cultura de la Unesco celebrada al Quebec. Ha recordat també la celebració de diversos cicles de cinema francòfon, com la projecció de pel·lícules procedents del Fons Image de la Francophonie.
En l’àmbit digital, ha reiterat que Andorra defensa un espai francòfon inclusiu, plural i centrat en les persones, amb especial èmfasi en la protecció dels menors en línia. Aquest compromís s’alinea amb l’Estratègia Nacional de Transformació Digital 2030, que promou una digitalització ètica, accessible i segura. La ministra ha recordat igualment que Andorra va acollir recentment la XXXVII Assemblea Regional Europa de l’Assemblea Parlamentària Francòfona, centrada en els reptes econòmics i laborals del continent, amb especial atenció a l’impacte de la intel·ligència artificial i al paper fonamental de la joventut francòfona en la construcció del futur.
Dijous, la ministra participarà en una sessió comuna sobre el tema: Quines ambicions per l’OIF en la recomposició del paisatge internacional? Imma Tor compta reafirmar-hi el compromís d’Andorra per un multilateralisme inclusiu centrat en les accions cap a les persones que no deixa ningú de costat i que produeix resultats concrets, mesurables i multiplicadors. A la tarda, visitarà projectes concrets sobre el terreny finançats per l’OIF per a constatar-ne l’impacte real.
Finalment, per a concloure els treballs de la Conferència ministerial es formalitzarà el traspàs de la presidència a Cambodja, país que organitzarà l’any vinent la Cimera de caps d’Estat i de Govern de la Francofonia.
La ministra ha aprofitat la conferència per a mantenir trobades bilaterals amb els seus homòlegs, entre altres, de Bèlgica, Quebec i Ruanda.