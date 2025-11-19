La Generalitat transfereix al Conselh Generau d’Aran un 30% addicional del Fons per al Foment del Turisme recaptat al territori

El Govern català ha acordat assignar al Conselh Generau d’Aran una transferència addicional del 30% dels ingressos del Fons per al Foment del Turisme provinents dels establiments de la Val d’Aran. Amb aquest percentatge, sumat al 20% que ja rep ara, el Conselh Generau d’Aran disposarà del 50% dels recursos del Fons per al Foment del Turisme procedents de la recaptació de l’impost turístic al seu territori, mentre que l’altre 50% correspondrà als ens locals aranesos.
La iniciativa s’emmarca en la voluntat del Govern català de millorar el finançament d’aquest territori i ampliar la seva autonomia financera, d’acord amb l’activitat turística que genera, i reforça la capacitat del Conselh Generau d’Aran d’impulsar polítiques turístiques adaptades a les especificitats dels seus municipis.
El Conselh Generau d’Aran té traspassades les competències en matèria de turisme des de l’any 1997, que actualment inclouen la promoció turística; la inspecció tècnica, autorització i classificació dels allotjaments turístics, els establiments de restauració i les empreses d’esports d’aventura; o la potestat de sancionar i/o tancar les instal·lacions que no compleixin els requisits exigibles.
Fons per al Foment del Turisme i també per a polítiques d’habitatge
El Fons per al Foment del Turisme serveix per a finançar projectes que tinguin com a finalitat afavorir la desestacionalització, la desconcentració territorial, la mobilitat de baixes emissions i l’accessibilitat, entre d’altres. En definitiva, actuacions encaminades a reforçar la competitivitat i la sostenibilitat del turisme a Catalunya.
Els fons gestionats per les administracions locals també s’han de destinar a polítiques en els àmbits de l’habitatge, la promoció econòmica, el foment de la indústria i la millora de la competitivitat. Amb dades corresponents al 2024, amb aquest nou model el Conselh Generau d’Aran hauria rebut 407.456 euros, la mateixa quantitat que es van repartir els municipis.
Compareixença de la síndica
La síndica d’Aran, Maria Vergés, ha explicat aquest acord durant la seva compareixença al Parlament de Catalunya, en la qual també s’ha anunciat la pròxima convocatòria de la Comissió Bilateral entre el Govern de Catalunya i el Conselh General d’Aran, fixada per a l’11 de desembre. Servirà per a continuar avançant en la millora de l’autogovern i el reconeixement institucional d’Aran. També s’ha acordat la celebració d’una Comissió Bilateral extraordinària durant el primer trimestre de 2026 per a aprovar les bases del nou model finançament singular d’Aran. Albert Dalmau ha avançat que aquest nou model de finançament s’incrementarà per sobre dels 40 milions d’euros.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que s’ha reunit amb la síndica després de la compareixença, ha defensat el règim especial d’Aran i el reconeixement de la seva singularitat. “Compartim la voluntat de preservar i promoure la identitat pròpia d’Aran, la seva cultura, la seva llengua i el seu patrimoni, com un valor que enriqueix el conjunt de Catalunya”, ha dit Dalmau, que també ha manifestat el compromís de continuar avançant en la protecció i promoció de l’aranès. El titular del departament de la Presidència també ha assenyalat que el Govern ha obert una revisió de les inversions estratègiques a l’Aran, de manera coordinada amb el Conselh Generau.