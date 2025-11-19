La delegació andorrana participa en la 23a Sessió de tardor de l’OSCE-PA, a Istanbul

Aproximadament 200 parlamentaris de 53 estats han participat en la Sessió de tardor de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE (OSCE-PA), que s’ha celebrat aquesta setmana a Istanbul (Turquia) sota el lema: “L’OSCE als 50: revitalitzar el multilateralisme a través del diàleg i la cooperació”. A més, l’esdeveniment també ha servit per a commemorar els 50 anys de l’Acta Final de Hèlsinki. Per part de la delegació del Consell General han participat Meritxell López (cap de la delegació), Pol Bartolomé, Noemí Amador i Carles Naudi d’Areny-Plandolit.
La Sessió de tardor va començar dilluns amb la reunió de la Comissió Permanent, on van participar Meritxell López i Pol Bartolomé que va intervenir per a demanar la creació d’un equip que s’encarregui de l’observació d’eleccions i avaluar els efectes de la desinformació. Per la seva banda, López també ha participat en la reunió de la Comissió encarregada de revisar el Reglament de l’Assemblea Parlamentària.
La delegació, a més, ha assistit a les tres sessions de treball que s’han dut a terme al llarg de tres dies. La primera va abordar les perspectives de connexió per a reforçar el diàleg, la mediació i la confiança en una era d’incertesa global. La segona es va centrar en la necessitat d’enfortir el comerç a escala mundial, salvaguardant la justícia, la connectivitat i el creixement sostenible. Finalment, la tercera sessió va versar sobre la dignitat humana en situacions de conflicte i crisi, particularment en la necessitat de donar suport als infants, les famílies i les comunitats vulnerables.
La pròxima sessió de tardor de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE tindrà lloc a Andorra els dies 7, 8 i 9 d’octubre de 2026.