Andorra la Vella: L’endeutament es redueix fins a 18,4 milions d’euros

Imatge de la sessió del Consell de Comú (Comú d’Andorra la Vella)

El Comú d’Andorra la Vella ha tancat la liquidació del primer semestre de l’any amb un resultat positiu de 2.274.636 euros. Així s’ha informat en la sessió de Consell de Comú que ha tingut lloc aquesta tarda de dimarts, 12 de setembre, en què s’ha detallat el tancament pressupostari a 30 de juny, quan s’havia executat el 45% de les despeses, per un valor de 26.426.143 euros, i el 48,87% dels ingressos, per un valor de 28.700.780 euros.

L’endeutament a final de juny del 2023 s’ha reduït fins als 18.374.277 euros, quantitat que equival al 39,06% de la mitjana dels ingressos dels darrers tres anys (la llei de finances comunals estableix que el deute màxim pot ascendir fins al 200%). El deute, doncs, ha passat durant aquest mandat dels 30,5 milions del principi del 2020 als 18,4 milions actuals.

En la mateixa sessió de Consell també s’ha aprovat l’adjudicació de diversos treballs complementaris de la segona fase de la remodelació i embelliment de la plaça de la Rotonda i entorns a Locub S.A. per un import de 186.482 euros. Un dels treballs fa referència al mur de canalització que s’ha hagut d’enderrocar, i que tenia un volum superior al previst en un inici.

Un altre aspecte complementari ha estat la millora de l’accessibilitat a la zona, ja que s’ha construït una rampa des de l’avinguda Doctor Mitjavila, després d’acordar amb FEDA l’enderroc d’una estació transformadora que hi havia a tocar de les escales que donen accés al passeig. El darrer dels treballs complementaris ha estat l’embelliment de l’espai en el punt on hi ha les canonades i diversos accessoris tècnics.

El Consell també ha donat llum verd a diversos suplements de crèdit: un per valor de 50.000 euros per a l’aportació que fa el Comú a la Temporada MoraBanc Andorra la Vella de música i dansa (el 14 d’octubre hi haurà l’actuació de la soprano Sondra Radvanovsky i l’11 de novembre, la de la companyia de dansa d’Antonio Najarro); i dos més per un valor total de 192.500 euros per a fer front a les despeses de consum d’energia elèctrica i la xarxa de calor del Centre esportiu dels Serradells i de l’Escola bressol Conxita Mora Jordana.