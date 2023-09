L’ortorèxia, el fanatisme per menjar saludablement

Omar El Bachiri. Psicòleg

L’ortorèxia forma part dels trastorns de la conducta alimentària (TCA), igual que la bulímia, l’anorèxia o la hiperfàgia. Només que, en aquest cas, és la necessitat de menjar sempre de manera saludable, la persona està obsessionada amb la qualitat i l’estat dels aliments. No es preocupa pel seu valor nutricional, sempre que tinguin bon aspecte interpreta que són saludables. Es deixa condicionar per la vista, associa els colors i les formes dels aliments amb el valor nutricional, no entén que la indústria agroalimentària coneix a la perfecció com funcionen els nostres sentits i donen un rentat d’imatge als aliments, escollint un to de color que ens despertin les ganes de comprar-los encara que no tinguem gana.

Per tant, no és d’estranyar que el perfil de la persona que ho pateix estigui dominat per l’ansietat, la impulsivitat i el perfeccionisme. L’ansietat porta a la persona a ser impulsiva i el perfeccionisme empitjora la seva ansietat, alterant per complet el seu estat anímic. Això, per una banda i, per l’altra, es cansa amb facilitat perquè no ingereix les calories necessàries tot i que no té res a veure amb l’aspecte físic. La persona no és que estigui obsessionada amb la seva silueta, sinó, que ho està amb els aliments ingerits. Amb això últim es pot deduir que està limitada en la socialització atès, que no va mai a reunions on el menjar sigui el protagonista: bodes, batejos, aniversaris, sopars, etc.

Ara, l’origen d’aquest trastorn acostuma a ser perquè la persona decideix començar a menjar saludablement, però acaba excedint-se quant a l’origen dels aliments i l’explicació es troba en el seu perfeccionisme. Per tant, igual que controla la seva vida al mil·límetre, també ho fa amb el menjar i acaba sent vegana, vegetariana o eliminant una gran part d’aliments de la seva dieta que majoritàriament són la carn i el peix. Òbviament, el seu sistema immunitari es debilita i perd força contra els bacteris, donant com a resultat un cos dèbil. És a dir, la perfecció l’emmalalteix.





