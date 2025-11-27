Andorra inaugura la temporada d’esquí amb l’obertura d’Ordino Arcalís

Ordino Arcalís ha donat, aquest dijous, el tret de sortida a la temporada d’hivern 2025-2026. Les darreres nevades i la feina dels equips tècnics han permès avançar l’obertura una setmana abans de la data prevista per a l’inici oficial de la temporada, marcada per al 5 de desembre. Així, s’han habilitat les pistes de l’àrea de la Coma i s’ha posat en funcionament el telecadira de sis places desembragable de la Coma, el Telecabina de Tristaina i el teleesquí Orris.
Així mateix, l’estació anirà ampliant progressivament el nombre d’instal·lacions i pistes disponibles a mesura que les condicions ho permetin. En aquest sentit, la previsió meteorològica indica que podrien arribar noves precipitacions en els propers dies i les temperatures seran propícies per a la producció de neu de cultiu.
El forfet de dia d’Ordino Arcalís té un preu reduït de 35 euros aquest dijous i divendres, i es pot adquirir únicament a les taquilles de L’Hortell. El preu del passi de dia anirà variant en funció de l’ampliació de les pistes disponibles. Per la seva part, aquells que ja disposin de qualsevol dels Forfets de Temporada de Grandvalira Resorts (Andorra Pass, Nord Pass, Mountain Pass o Forfet Extraescolar) ja poden encetar la temporada.
D’altra banda, l’estació també ha obert el Restaurant La Coma, el Fast Food La Coma i la cafeteria de L’Hortell. Paral·lelament, s’han activat l’escola d’esquí i les botigues de lloguer de material.
Amb l’avançament de l’inici de la temporada, Ordino Arcalís ha esdevingut una temporada més la primera estació del país en encetar la temporada, refermant novament la qualitat de la seva neu gràcies a la seva ubicació privilegiada a les valls d’Ordino.