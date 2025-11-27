Afers Socials organitza una conferència amb Albert Espinosa per al Dia internacional de les persones amb discapacitat

El Ministeri d’Afers Socials, conjuntament amb la Federació d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD), organitza un acte amb motiu del Dia internacional de les persones amb discapacitat. L’esdeveniment, que tindrà lloc a l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, aquest dimarts, 2 de desembre, a les 19 hores, girarà entorn de la conferència titulada “Si creus en els somnis, ells es crearan”, a càrrec de l’escriptor Albert Espinosa, tot un exemple de superació. L’acte és obert al públic i gratuït i es convida tota la ciutadania a assistir-hi adquirint l’entrada telemàticament.
La commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat és una oportunitat per a recordar la importància de garantir l’accés universal a l’educació, el treball, l’oci, l’esport i tots els àmbits de la vida pública. Des del Ministeri d’Afers Socials i la FAAD es fa una crida a la societat per a acompanyar les persones amb discapacitat en el camí cap a l’autonomia i la plena participació en la vida social i comunitària.
“Aquest acte és un exemple més del compromís del Govern amb els objectius de desenvolupament sostenible i els principis recollits en la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat”, assenyalen des de l’Executiu.
Albert Espinosa, un exemple de superació
Albert Espinosa és un escriptor, guionista, director barceloní reconegut internacionalment per la seva mirada optimista i vitalista sobre la vida. Autor de best-sellers com El món groc, Si tu em dius vine ho deixo tot… però diga’m vine i Els secrets que mai no t’han explicat. La seva obra ha estat traduïda a més de 40 idiomes i ha inspirat milions de lectors arreu del món. Durant la seva adolescència, Albert Espinosa va superar un càncer ossi que li va causar la pèrdua d’una cama, un pulmó i part del fetge. Lluny de veure-ho com una limitació, ell ho descriu com una experiència transformadora que li va ensenyar a valorar la vida des d’una nova perspectiva. Aquesta vivència ha marcat profundament la seva obra literària i audiovisual, convertint-lo en una veu única que transmet optimisme, empatia i esperança.