El Govern adjudica l’aplicació dels plans de recuperació de set espècies en perill d’extinció per 714.222 euros

Per tal de mantenir viva la riquesa de la biodiversitat del país, el Govern ha adjudicat a dues empreses l’aplicació dels plans de recuperació de set espècies de fauna en perill d’extinció. En total, el Govern hi destina 714.222,67 euros en 5 anys. S’ha adjudicat per al període 2025-2029 dels plans de recuperació de les següents espècies:
- El gripau comú (Bufo spinosus) a l’empresa Ambient, Biologia i Tècnica M&S per un import de 174.427,92 euros;
- El gat fer (Felis silvestris) a l’empresa Ambient, Biologia i Tècnica M&S, SLU per un import de 202.834,50 euros;
- L’òliba (Tyto alba), el xot (Otus scops), el duc (Bubo bubo) i el mussol pirinenc (Aegolius funereus) – Striga a l’empresa Biologia i Comunicació SL per un import de 215.165,50 euros;
- La serenalla pallaresa (Iberolacerta aurelioi) a Biologia i Comunicació SL per un import de 121.794,75 euros.
El Govern va treure a concurs públic l’aplicació dels 7 plans de recuperació de les espècies en perill d’extinció per a engegar-ne el desplegament, el mateix dia que va aprovar els plans de recuperació d’aquestes espècies amb la voluntat d’iniciar tan ràpidament com es pugui les actuacions per a preservar aquestes espècies.
Els plans de recuperació, previstos a la Llei de conservació del medi natural, biodiversitat i paisatge, tenen com a objectiu analitzar la situació de les espècies en perill d’extinció, així com les causes de la seva situació, delimitar i programar les accions i actuacions necessàries per a conservar i recuperar les poblacions i els hàbitats.
Els plans, tal com ha explicat Casal, estan redactats per experts en la matèria i també han estat validats prèviament per la Comissió de coordinació i desenvolupament de l’Estratègia nacional de la biodiversitat (CENBA), que està constituïda per representants de Govern, dels comuns, dels agricultors i ramaders, de la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP), de direccions de les estacions d’esquí, d’associacions de defensa de la natura, d’entitats de recerca i de federacions de vehicles motoritzats.
Vint-i-dos plans de recuperació d’espècies
Fins a la data, el Govern ha aprovat 22 plans de recuperació amb la voluntat “de preservar la biodiversitat del país i frenar la seva regressió”, el que presenta una inversió de més d’1,3 milions d’euros per al període 2024-2029.
Els plans de recuperació es desenvolupen d’acord amb el Reglament d’espècies de fauna protegides que llista les espècies en els diferents nivells de protecció (extingides, en perill d’extinció, amenaçades i protegides).