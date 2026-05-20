Posada en marxa del servei d’hemodinàmia a l’hospital

El Consell de Ministres ha donat llum verda a les autoritzacions de l’equip que prestarà el servei d’hemodinàmia de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Concretament, s’ha autoritzat l’exercici a nou metges especialistes en cardiologia a exercir la seva professió a Andorra a temps parcial. Aquests formaran part de l’equip del Dr. Josep Brugada, el qual també disposa d’una habilitació per a l’exercici de la professió titulada de metge especialista en cardiologia i que prestarà el servei d’intervencionisme cardiovascular a l’Hospital.
De fet, l’especialista és el titular de l’Institut cardiovascular d’Andorra 2021, SL, adjudicatari del concurs públic per a la contractació de la prestació del servei d’intervencionisme cardiovascular. L’objectiu és que l’equip comenci a prestar els seus serveis a partir d’aquest estiu.
Cal recordar que el Govern va adjudicar les obres per a condicionar una sala d’intervencionisme cardiovascular a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i, així, disposar d’un espai per a la realització de les tècniques bàsiques i programades (com la implantació de marcapassos o la col·locació d’un ‘stent’ intracoronari simple), mantenint la derivació a centres de referència de les intervencions més complexes o les més urgents, incloent-hi el codi infart.
D’aquesta manera, s’estima que 400 pacients anuals no hauran de desplaçar-se a centres hospitalaris de l’estranger per a poder realitzar-se aquest tipus d’intervencions. En l’actualitat, totes les tècniques de cardiologia intervencionista són derivades a centres de fora d’Andorra, un fet que canviarà a partir d’ara.
Amb aquest pas, el Govern renova el compromís d’ampliar les prestacions que ofereix l’Hospital, seguint la línia iniciada amb la unitat de mama, i apostant per un sistema proper i sostenible, de la mà de professionals de renom internacional.