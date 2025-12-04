Andorra defensa a l’OSCE una pau justa per a Ucraïna i el respecte íntegre del dret internacional

Andorra participa, dijous i divendres, al Consell Ministerial de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), que té lloc a Viena sota la presidència en exercici de Finlàndia. La reunió se celebra en un moment de màxima exigència per a la seguretat europea i per al funcionament intern de l’Organització, marcada per la guerra a Ucraïna.
El Consell Ministerial d’enguany arriba després d’un 2025 condicionat per la continuada agressió de Rússia a Ucraïna i per la defensa del respecte del dret internacional i de la sobirania territorial.
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha subratllat que, en l’entorn actual, “cap país no pot afrontar tot sol les amenaces a la seguretat” i ha remarcat que “les solucions als reptes globals han de trobar-se en els fòrums multilaterals”. “Per a això, el paper de l’OSCE és crucial per a defensar col·lectivament el Dret internacional i la integritat territorial dels Estats”, ha conclòs.
La guerra d’agressió contra Ucraïna ha ocupat un lloc central de les intervencions d’Andorra durant el Consell Ministerial. La ministra Tor ha declarat que “el suport d’Andorra a Ucraïna és inequívoc i
indestructible” i ha recordat que el Govern s’ha alineat amb la política de la Unió Europea mitjançant sancions financeres contra Rússia i Bielorússia. Així mateix, ha posat en relleu la resposta humanitària andorrana davant la crisi de desplaçats. També ha insistit que els principis de l’Acta Final de Hèlsinki han de continuar guiant l’acció col·lectiva de l’OSCE i ha reiterat la condemna d’Andorra a la guerra d’agressió russa.
En aquest sentit, ha alertat que la pau només serà possible si va acompanyada de justícia, afirmant que “garantir la justícia per a les víctimes i la rendició de comptes dels responsables de violacions del dret internacional humanitari és essencial; no pot haver-hi pau sense justícia”. D’acord amb aquesta idea, Andorra s’ha sumat a la invocació dels Mecanismes de Moscou de l’OSCE, dona suport al Registre de Danys i signarà el Conveni per a establir una Comissió Internacional de Reclamacions per a Ucraïna, amb l’objectiu de garantir vies reals de reparació per a les víctimes.
Imma Tor també ha manifestat alhora que les conseqüències humanitàries de la guerra, especialment sobre la infància, són una preocupació central per a Andorra. Ha recordat que, entre d’altres, el Principat ha donat suport al treball de l’Enviat Especial del Secretari General del Consell d’Europa sobre la situació dels infants d’Ucraïna.
Seguidament, la ministra Tor ha participat en un acte dedicat a les Xarxes de Dones Mediadores i Constructores de la Pau com a Catalitzadores de la Pau. En la seva intervenció, ha refermat que “la pau sostenible, la seguretat i la resiliència democràtica només es poden aconseguir quan les dones siguin plenament incloses com a responsables de la presa de decisions i líders a tots els nivells”. En aquest sentit, ha recordat que Andorra continuarà empoderant les dones en la presa de decisions i donarà suport a les iniciatives de l’OSCE que promoguin aquests objectius.
De la mateixa manera, la delegació andorrana ha posat en valor el recorregut d’Andorra en l’Organització i el compromís creixent amb les seves prioritats. Ha recordat que, el 2026, Andorra celebrarà els 30 anys de l’adhesió a l’OSCE i que aquest compromís “continua sent sòlid”. Al llarg dels darrers anys, Andorra ha aportat contribucions voluntàries per a l’empoderament dels joves, la lluita contra el canvi climàtic i la promoció de la igualtat de gènere.
Finalment, en paral·lel al Consell Ministerial, la ministra d’Afers Exteriors ha mantingut reunions bilaterals amb els seus homòlegs de Mònaco, Isabelle Berro-Amadeï; de Xipre, Constantinos Kombos; i de Grècia, Giorgos Gerapetritis. Està previst que divendres es reuneixi amb els ministres d’Afers Exteriors d’Irlanda, Thomas Byrne, així com amb el secretari general de l’OSCE, Feridun H. Sinirlioğlu.