FEDA tanca projectes clau, aquest 2025, en la seva estratègia de transició energètica

FEDA tanca un 2025 que ha servit per a culminar diferents projectes clau en la transició energètica amb la mirada posada en el 2030 i en el compromís de la reducció d’emissions amb efecte d’hivernacle. L’equip directiu de FEDA ha posat en relleu, en el tradicional dinar de Nadal amb la premsa, els grans projectes que s’han pogut finalitzar aquest any i que tenen un gran impacte en l’estratègia que des de fa anys està seguint l’entitat per a garantir la qualitat de subministrament i les tarifes competitives, alhora que s’avança cap a la descarbonització.
En aquest sentit, el director general de FEDA, Albert Moles, ha destacat la necessitat de diversificar en moments de canvis, i com això genera més complexitat. A més, ha posat de manifest que el camí que ja s’ha fet en matèria de transició energètica no ha estat fàcil, i no s’ha de perdre l’avantatge competitiu que té Andorra en matèria d’energia respecte a altres països.
El 2025 s’ha pogut avançar en aquesta estratègia finalitzant projectes rellevants com el manteniment dels tres grups de producció de la central hidroelèctrica; la retirada de l’antiga línia d’alta tensió entre Encamp i Grau Roig, gràcies a la construcció de la nova línia que té més capacitat; la unió de les xarxes de calor i fred de les valls centrals, i un nou acord de compra d’energia renovable a llarg termini, entre d’altres.
El director general de FEDA, Albert Moles, el director de Noves Infraestructures, Jordi Travé, i el gerent de FEDA Ecoterm, Alberto Manzano, han exposat l’avançament dels projectes clau i com aquests formen part d’un full de ruta clar que té l’entitat per a abordar els grans reptes del sector energètic. A més, han detallat els projectes que hi ha en curs a curt termini per a continuar avançant concretament en els àmbits del reforç de la xarxa elèctrica; l’extensió de les xarxes de calor i les iniciatives per a afrontar la cobertura de la demanda energètica del país.
En la presentació a la premsa, a més, s’ha posat de manifest l’opinió dels clients que es recull en l’enquesta de satisfacció anual, i que reflecteix com les expectatives de la clientela de FEDA s’acosten cada vegada més a la imatge que tenen del que fa l’entitat. Un fet que reforça a FEDA la confiança en l’estratègia que se segueix.
Pel que fa al reforç de la xarxa elèctrica, és un aspecte que FEDA treballa des de fa molts anys i que enguany ha permès que, després de la posada en funcionament de la línia d’alta tensió entre Encamp i Grau Roig, que amplia la capacitat, s’hagi pogut retirar per complet l’antiga línia. En aquest àmbit, s’observa que la clientela de FEDA ha integrat la idoneïtat d’aquest tipus d’infraestructures, al que ha contribuït l’apagada del mes d’abril, a Espanya i que a Andorra es va resoldre en pocs segons gràcies a les bones connexions amb França.
A més, en el reforç de la xarxa els darrers anys també s’ha conclòs la construcció de l’ETR de la Gonarda i enguany s’han fet millores clau en l’ETR de la Margineda, per a millorar el sistema de control en remot. Així, en els pròxims anys se seguirà treballant en el reforç de la xarxa amb la construcció de la nova línia de connexió amb Espanya i amb la modernització de la xarxa de distribució, que permet avançar en el repte de la digitalització i la millora dels serveis oferts a la clientela.
Un altre eix clau de la transició energètica a Andorra són les xarxes de calor, com a alternativa a l’electrificació de la calefacció. En aquest sentit, després de la consolidació dels projectes de Soldeu, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, aquest any s’ha afrontat la unió de les dues xarxes de la vall central. El gerent d’Ecoterm ha remarcat que aquest era un projecte clau per a millorar l’eficiència de les dues xarxes i poder continuar ampliant l’abast d’aquest servei. Així mateix, ha assegurat que el full de ruta és seguir incrementant la capacitat de donar servei a més clients i treballar per a seguir augmentant l’eficiència i la descarbonització de les fonts de producció de la xarxa, amb projectes com l’ampliació de la central d’Eslcades-Engordany i la captació de l’aigua del riu per al refredament de la xarxa de fred, o la incorporació de la biomassa a la central de Soldeu.
Finalment, per a abordar els riscos relacionats amb la cobertura de la demanda energètica, Moles ha recordat que els increments previstos de consum elèctric fruit de la calefacció i de la mobilitat elèctrica s’aborden tant amb projectes de producció com amb cobertures econòmiques per a continuar preservant la competitivitat de les tarifes. En aquest sentit, ha indicat que diversificar les vies de cobertura, a través de producció i importació dels dos països, és una manera de reduir els riscos.
En aquest sentit, el manteniment que s’ha fet els darrers anys a la central hidroelèctrica permet allargar la vida útil d’aquesta infraestructura clau en la producció renovable al país, a més de millorar-ne el rendiment. A més, els projectes que permetran incrementar la producció són clars: el parc eòlic del Pic del Maià i la creació d’un quart grup a la central hidroelèctrica d’EDF a l’Ospitalet, del qual FEDA obtindrà tota la producció durant els mesos d’hivern.
Així mateix, els contractes de compra d’electricitat a llarg termini amb els països veïns permeten reduir els impactes de la volatilitat dels preus en els mercats energètics i incrementar el pes de les renovables. Per això, el 2025 també ha estat clau en aquest àmbit, amb el tancament d’un nou contracte amb Endesa. Així, Moles ha volgut remarcar que tant els projectes que s’han finalitzat aquest any com els previstos per als propers exercicis contribueixen a l’estratègia de transició energètica del grup FEDA, que també aborda aspectes com la modernització i digitalització de l’oferta per a la clientela; la flexibilitat en les tarifes o l’impuls de la mobilitat sostenible.