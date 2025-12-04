Escaldes adquireix dues bordes al centre per a oferir més espais a la ciutadania

El Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat aquesta tarda de dijous, en sessió de Consell de Comú, la compra de la borda Casa Xurrina, situada a l’avinguda del Fener número 1, i la parcel·la coneguda com l’Era de l’Obac, ubicada al camí de la Font del Gat, número 8. La primera propietat s’adquireix per un preu de 731.500 euros i es tracta d’una parcel·la de 290,69 metres quadrats, amb una superfície construïda de 708,78 metres quadrats, mentre que la segona es compra per 235.000 euros i es tracta d’una parcel·la de 81 metres quadrats, amb una superfície construïda de 115,18 metres quadrats.
La compra d’aquestes propietats s’emmarca, com ha explicat el cònsol menor, Quim Dolsa, en la política d’aquesta corporació d’adquirir patrimoni amb l’objectiu de preservar-lo i d’incrementar la disponibilitat de sòl comunal que pugui ser destinat a equipaments i serveis públics. Actualment, el Comú d’Escaldes-Engordany “disposa d’una oferta limitada d’espais propis per a ubicar-hi nous serveis o per a ampliar els existents, fet que condiciona la capacitat de resposta de la corporació davant les necessitats creixents de la ciutadania”. Aquesta adquisició permetrà dotar la parròquia de noves reserves d’espai que podran destinar-se, segons les necessitats, a la implantació de nous equipaments públics o a la reubicació d’equipaments existents que actualment es troben en edificis llogats o en espais no comunals.
La sessió de Consell de Comú també ha servit per a aprovar un suplement de crèdit per a fer front al pagament de l’execució de les obres de construcció d’un espai públic destinat a zona verda al carrer dels Veedors. Les obres tindran un cost de 671.637,5 euros amb IGI inclòs i inclouran, entre d’altres treballs, l’enderroc de l’asfalt, el reompliment amb terra, la plantació d’arbres i la instal·lació de gespa natural, així com una nova distribució de l’enllumenat públic i la col·locació d’un sistema de reg automàtic.
El projecte té com a objectiu guanyar espai verd i de lleure per a la ciutadania i donar continuïtat a l’àrea d’esbarjo del Prat del Roure, un dels punts més concorreguts de la parròquia. La cònsol major, Rosa Gili, ha explicat que el projecte permetrà que “un carrer per a vianants amb poc ús, s’acabi convertint tot en espai verd d’ús públic”. L’actuació suposarà la transformació d’una superfície total de 1.925 m² en zona enjardinada i de 800 m² addicionals destinats a jocs infantils, que substituiran les antigues pistes de tennis i el mini bàsquet existents.
Els treballs tenen una durada prevista de dotze setmanes i permetran unificar tot l’espai verd del Prat del Roure, millorant-ne la connexió amb els carrers adjacents i la continuïtat amb el Clot d’Emprivat.
Així mateix, s’ha aprovat l’ordinació tributària i de preus públics per al 2026. En línies generals, “l’equip comunal ha decidit no incrementar els preus més enllà de l’actualització de l’IPC del 2,7%, aplicant un arrodoniment de les quantitats per a facilitar els pagaments”. El cònsol menor, Quim Dolsa, ha exposat, a tall d’exemple que, pel que fa als aparcaments, es manté la mitja hora gratuïta i els preus s’actualitzen únicament amb l’IPC. En el cas dels autobusos i dels vehicles de més de 3,5 tones que estacionin a la via pública, s’estableix una taxa de 0,21 euros per metre quadrat i hora.
Les ordinacions també incorporen l’obligatorietat que les segones residències abonin la taxa d’higiene i enllumenat en funció dels metres quadrats de l’habitatge. Fins ara, aquesta taxa es calculava pel nombre de residents, però en el cas de les segones residències només es pagava per una persona. Amb el nou criteri, la taxa s’adequarà a la superfície real de l’immoble.
Finalment, s’afegeix un nou horari de matí a les piscines i al gimnàs, per un import de 18 euros mensuals, amb l’objectiu d’adaptar-se millor a les diverses necessitats de la població.