Andorra celebra el seminari sobre risc d’inundacions a zones de muntanya

‘Estratègies per a la prevenció i gestió d’inundacions torrencials en zones de muntanya’ ha estat el paraigües sota el qual han exposat les seves ponències fins a una desena d’experts, que aquest dimecres han protagonitzat el seminari que forma part del projecte Montclima (Interreg Sudoe).

El coordinador de ciències biològiques d’Andorra Recerca Innovació, Benjamin Komac, ha donat la benvinguda al mig centenar d’assistents a l’esdeveniment. Entre els ponents, Juan Francisco Arrazola Herreros, cap del servei del ministeri espanyol per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha explicat la seva preocupació per les dificultats per a “establir protocols de protecció” en algunes zones del Pirineu on hi ha càmpings. “Hem començat a estudiar mesures, que no són fàcils d’aplicar per a protegir la instal·lació, de càmpings que s’han aixecat i que funcionen en zones inundables”, ha dit el dirigent.

Arrazola ha afegit que des de l’Executiu espanyol estan elaborant un mapa qualitatiu d’àrees on creuen que hi haurà un canvi significatiu de risc d’inundacions, fruit del canvi climàtic.

Francesco Dottori, enginyer ambiental i doctor en modelització física pel medi ambient, de la direcció general centre comú d’investigació de la Comissió Europea, ha explicat els Sistemes Europeus de Conscienciació sobre Inundacions (EFAS), que proporcionen informació sobre la previsió d’inundacions i que donen suport a la gestió del risc d’inundacions a nivell regional i mundial.

Carme Llasat, catedràtica de física de l’atmosfera de la Universitat de Barcelona, ha explicat que, amb algunes excepcions, com Andorra o Jaca, la major concentració de zones amb risc d’inundacions al Pirineu són a la part francesa. Llasat ha fet un repàs d’un projecte presentat a Andorra l’any passat i que ha comptat amb la participació d’investigadors d’Andorra Recerca Innovació, el Piragua, i ha afegit que entre el 1891 i el 2015 es van registrar 181 episodis d’inundacions als Pirineus, amb un balanç de 147 morts, 121 dels quals a la part espanyola.

Jordi Deu, enginyer agrònom, ha exposat les solucions basades en la natura utilitzades per a pal·liar els efectes de l’erosió causada per la torrentada que al 2015 va afectar Sant Julià de Lòria i Escaldes Engordany.

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, i presidenta d’Andorra Recerca i Innovació, Ester Vilarrubla, ha clausurat el primer dia del seminari, i ha recordat “l’episodi catastròfic” ocorregut al país el 1982. La dirigent ha afegit que “els riscos hidrogeològics vinculats a precipitacions intenses representen el 57% dels danys naturals ocorreguts al país des del 1980, i que els seus impactes més importants són efectes sobre el terreny -com caigudes de blocs i esllavissades- les inundacions i les allaus”.

Vilarrubla ha agraït l’organització de l’esdeveniment i ha remarcat la “importància de seguir apostant per les col·laboracions transnacionals i interpirinenques. Més enllà de les fronteres; les muntanyes, les seves oportunitats i els seus desafiaments ens uneixen com a territoris veïns, i aquesta aproximació conjunta és la millor via per a fer de les dificultats i els reptes de viure a la muntanya oportunitats de desenvolupament per als nostres territoris”, ha conclòs.

El seminari conclou aquest dijous amb una sortida de camp al pont de la Bartra i la presentació del pla d’actuació per a crescudes de rius per part de tècnics de Protecció Civil d’Andorra. Seguidament, els assistents visitaran les valls encampadanes, on veuran salts de dissipació d’energia al riu Aixec i la sortida acabarà a Canillo, per a observar un filtre de roques al riu Montaup.