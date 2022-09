ACCIÓ es presenta com un actor polític pròxim a la ciutadania

ACCIÓ s’ha presentat aquest vespre de dimecres, davant més de 150 persones al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, com a un nou moviment polític que posa al centre de les seves accions a les persones, segons indica la pròpia formació.

Durant l’acte de presentació, Judith Pallarés, presidenta d’ACCIÓ, ha remarcat que “farem política a peu de carrer”, tot detallant l’agenda d’actes que el partit ha previst fins a finals d’aquest any. Un seguit d’esdeveniments que es duran a terme a totes les parròquies i al Pas de la Casa per a “complir amb l’objectiu de ser nosaltres els que ens apropem a la ciutadania” i ha afegit “que ho fem des d’aquest moment, sense esperar a les eleccions”. De fet, aquesta proximitat a la societat és el que ha de permetre a ACCIÓ “dissenyar solucions reals per a casos reals” ha emfatitzat Pallarés.

Precisament, i per a apropar al màxim ACCIÓ a la ciutadania el partit ha presentat un número de WhatsApp (+376 686 055) perquè des del primer moment tothom qui ho desitgi pugui fer arribar les seves demandes, propostes, queixes i idees per al conjunt del país o la seva parròquia.

En l’àmbit del debat polític, ACCIÓ deixarà de costat la confrontació entre partits per a cercar “un debat obert, impulsar el diàleg i la recerca del consens pel bé comú i l’interès general” ha assegurat Pallarés. A més, per tal d’afrontar els grans reptes que té el país al davant, com la gestió del territori i la sostenibilitat de les pensions, ha apel·lat“ a partits, organismes institucionals, associacions, sindicats i empreses a pactar accions que traspassin els quatre anys d’una legislatura”.

Durant la presentació també s’ha informat els assistents de la composició de l’Executiva Nacional, encapçalada per Judith Pallarés, que serà l’encarregada de dirigir el partit fins passades les eleccions generals. La voluntat del partit és comptar amb comitès parroquials a totes les parròquies, cinc dels quals ja estan operatius. A més, s’ha compartit amb els assistents un formulari de contacte per a poder rebre les darreres notícies de la formació. Un formulari que ja compta amb una setantena d’inscrits.

EXECUTIVA NACIONAL D’ACCIÓ

Presidència: Judith Pallarés

Vicepresidències: Higini Martínez-Illescas i Jessica Gastó

Secretaria General: Guillem Forné

Secretaria d’Organització: Benjamí Tutrice

Secretaria d’Igualtat: Brigitte Garcia

Secretaria de Relacions Internacionals: Josep Fusté

Tresoreria: Carles Bernado