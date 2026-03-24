Andorra acull la trobada europea POCTEFA Connecta per a reforçar la cooperació en la gestió dels riscos naturals al Pirineu

Aquest dimarts, 24 de març, Sant Julià de Lòria acull la jornada POCTEFA Connecta, una iniciativa impulsada pel projecte europeu SPIRAL i organitzada per Andorra Recerca + Innovació (AR+I), amb la col·laboració de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). La trobada reuneix diversos projectes del programa europeu POCTEFA dedicats a la gestió dels riscos naturals al Pirineu, i posiciona Andorra com un punt estratègic per a fomentar la cooperació transfronterera en aquest àmbit.
L’objectiu de la jornada és crear un espai d’intercanvi entre projectes que treballen en àmbits relacionats amb la prevenció i la gestió dels riscos naturals, l’activitat de muntanya i la preservació del territori pirinenc. Al llarg del matí, els ponents han presentat els seus projectes i han compartit experiències per a identificar sinèrgies, complementarietats i possibles vies de col·laboració futura.
Els projectes treballen en diverses temàtiques vinculades als riscos naturals en zones de muntanya, com ara els moviments de vessant o esllavissades, la degradació dels sòls, els incendis forestals, el desgel del permafrost o les inundacions, així com el desenvolupament de noves eines de monitoratge, sistemes d’alerta primerenca i aplicacions d’intel·ligència artificial per a la gestió del risc.
En la trobada participen els projectes SPIRAL, RISKRAPID, SOLPYR, HERMES, PERMAPYRENEES, Desbosiguem! i AI4FLOOD, tots ells centrats en diferents aspectes de la prevenció, el seguiment i la gestió dels riscos naturals als territoris de muntanya. AR+I participa com a soci en els projectes SPIRAL, PERMAPYRENEES i Desbosiguem!
En el projecte SPIRAL s’està desenvolupant un inventari d’esllavissades per a tot el Pirineu. Anna Echeverria, tècnica d’AR+I i responsable del projecte a Andorra concreta: “es tracta del primer inventari homogeni a escala pirinenca on els tres països hi hem bolcat dades d’una manera consensuada. A Andorra ens ha servit per a fer una recopilació de tots els esdeveniments que hem pogut trobar, a partir de notícies de premsa o informes d’actuació dels bombers, per exemple. No es tracta d’un inventari exhaustiu on surten totes les esllavissades ocorregudes, ja que és impossible, però serà una gran eina de base per a treballs futurs”. Paral·lelament, s’està treballant en el desenvolupament d’un sistema d’avisos que anticipi on i quan poden tenir lloc els moviments de vessant. Aquesta eina serà integrable a la plataforma multirisc ARGOS que gestiona actualment Protecció Civil a Andorra.
El projecte PERMAPYRENEES treballa amb monitoratge in-situ i amb dades satèl·lit per a detectar permafrost i les inestabilitats associades a la seva presència. A Andorra s’està monitoritzant la zona dels Clots de la Menera a Grau Roig. Aquestes dades s’integren en la xarxa global de seguiment de sòl congelat.
En el projecte Desbosiguem!, des d’Andorra Recerca + Innovació s’està treballant en la reconstrucció dels incendis forestals històrics d’Andorra per a alimentar una base de dades pirinenca que servirà, entre d’altres, de base per a models de planificació del territori.
Després de les presentacions se celebra una taula rodona on es comenten els primers resultats de les comunitats temàtiques del programa i es debaten els reptes per a garantir que els projectes generin un impacte efectiu sobre el territori. Tot seguit, el debat s’obre al públic assistent, que pot aportar noves idees i identificar oportunitats de col·laboració amb les administracions, les empreses i altres actors vinculats a la gestió del risc. Aquestes iniciatives contribueixen a enfortir l’impacte de la cooperació transfronterera i a construir una visió compartida dels reptes que afronta el Pirineu en matèria de riscos naturals, en un context marcat pels efectes del canvi climàtic i la necessitat d’estratègies comunes de resiliència.
El projecte SPIRAL està finançat pel programa Interreg-POCTEFA i pel Govern d’Andorra gràcies a l’ajut rebut en la convocatòria complementària andorrana a projecte Poctefa 2023, Ref. AUEP017-AND/2023.