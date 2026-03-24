La campanya de donació de sang amb el BC Andorra es consolida amb 192 donacions

Un donant contribuint en una de les campanyes (Creu Roja Andorrana)

La campanya de donació de sang organitzada aquest dilluns per la Creu Roja Andorrana i el Bàsquet Club Andorra, al Pavelló Toni Martí, ha tornat a ser un èxit de participació i solidaritat. Aquest any s’han recollit 192 donacions totals, de les quals 182 han estat efectives i 10 registrades com a oferiments. A més, 28 persones han participat com a nous donants, una dada especialment rellevant que reforça la renovació i continuïtat de la base de donants al país. L’afluència de participants va ser constant des de l’inici de la jornada, amb pics destacats de participació al migdia i a la tarda.

La campanya ha tornat a registrar una participació molt elevada, consolidant-se com una de les jornades de donació més destacades de l’any. Tot i que cada edició presenta variacions naturals, els resultats es mantenen en nivells molt positius i evidencien el compromís constant de la ciutadania amb la donació de sang.

Entre les persones donants, es van comptabilitzar 110 homes (57%) i 82 dones (43%), amb una participació equilibrada per gènere. La franja d’edat amb més participació ha estat la de 45 a 54 anys (75 donants), seguida dels grups de 55 a 64 anys (46) i de 35 a 44 anys (31), mentre que la participació dels més joves continua sent menor.

Pel que fa als grups sanguinis, els més comuns han estat O positiu (57) i A positiu (56), mentre que els grups negatius i l’AB continuen sent minoritaris, però essencials per a cobrir determinades necessitats mèdiques.

El director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Ribes, ha posat en valor la implicació ciutadana i la importància de donar continuïtat a aquestes iniciatives: “Estem molt satisfets amb la resposta de la ciutadania. El fet de comptar amb nous donants ens permet assegurar el relleu i la continuïtat d’aquestes campanyes en el futur”.

Per la seva banda, el president del Bàsquet Club Andorra, Gorka Aixàs, ha destacat la col·laboració amb la Creu Roja Andorrana: “Per a nosaltres és un orgull poder formar part d’aquesta iniciativa. Aquesta campanya és un exemple clar de com l’esport i la solidaritat poden sumar esforços per una bona causa”.

Des de la Creu Roja Andorrana es fa una valoració molt positiva d’aquesta segona campanya de l’any, i es vol agrair especialment la implicació del Bàsquet Club Andorra i del Ministeri d’Esports, que han cedit novament un espai tan emblemàtic com el Pavelló Toni Martí per a fer-la possible.

La propera campanya de donació tindrà lloc els dies 1, 2 i 3 de juny, amb la col·laboració dels alumnes del Col·legi Sant Ermengol, a la Llacuna, a Andorra la Vella.

Finalment, “volem agrair sincerament a tots els col·laboradors que han fet possible aquesta jornada: el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, el SAAS, el Govern d’Andorra, la Fundació Josep Carreras, l’OCATT, el CCA, Super U, Ecotècnic i CGLED”, manifesten des de l’ONG.

