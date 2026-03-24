La campanya de donació de sang amb el BC Andorra es consolida amb 192 donacions

La campanya de donació de sang organitzada aquest dilluns per la Creu Roja Andorrana i el Bàsquet Club Andorra, al Pavelló Toni Martí, ha tornat a ser un èxit de participació i solidaritat. Aquest any s’han recollit 192 donacions totals, de les quals 182 han estat efectives i 10 registrades com a oferiments. A més, 28 persones han participat com a nous donants, una dada especialment rellevant que reforça la renovació i continuïtat de la base de donants al país. L’afluència de participants va ser constant des de l’inici de la jornada, amb pics destacats de participació al migdia i a la tarda.
La campanya ha tornat a registrar una participació molt elevada, consolidant-se com una de les jornades de donació més destacades de l’any. Tot i que cada edició presenta variacions naturals, els resultats es mantenen en nivells molt positius i evidencien el compromís constant de la ciutadania amb la donació de sang.
Entre les persones donants, es van comptabilitzar 110 homes (57%) i 82 dones (43%), amb una participació equilibrada per gènere. La franja d’edat amb més participació ha estat la de 45 a 54 anys (75 donants), seguida dels grups de 55 a 64 anys (46) i de 35 a 44 anys (31), mentre que la participació dels més joves continua sent menor.
Pel que fa als grups sanguinis, els més comuns han estat O positiu (57) i A positiu (56), mentre que els grups negatius i l’AB continuen sent minoritaris, però essencials per a cobrir determinades necessitats mèdiques.
El director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Ribes, ha posat en valor la implicació ciutadana i la importància de donar continuïtat a aquestes iniciatives: “Estem molt satisfets amb la resposta de la ciutadania. El fet de comptar amb nous donants ens permet assegurar el relleu i la continuïtat d’aquestes campanyes en el futur”.
Per la seva banda, el president del Bàsquet Club Andorra, Gorka Aixàs, ha destacat la col·laboració amb la Creu Roja Andorrana: “Per a nosaltres és un orgull poder formar part d’aquesta iniciativa. Aquesta campanya és un exemple clar de com l’esport i la solidaritat poden sumar esforços per una bona causa”.
Des de la Creu Roja Andorrana es fa una valoració molt positiva d’aquesta segona campanya de l’any, i es vol agrair especialment la implicació del Bàsquet Club Andorra i del Ministeri d’Esports, que han cedit novament un espai tan emblemàtic com el Pavelló Toni Martí per a fer-la possible.
La propera campanya de donació tindrà lloc els dies 1, 2 i 3 de juny, amb la col·laboració dels alumnes del Col·legi Sant Ermengol, a la Llacuna, a Andorra la Vella.
Finalment, “volem agrair sincerament a tots els col·laboradors que han fet possible aquesta jornada: el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, el SAAS, el Govern d’Andorra, la Fundació Josep Carreras, l’OCATT, el CCA, Super U, Ecotècnic i CGLED”, manifesten des de l’ONG.