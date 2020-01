Quan encara no sabem com combatre les Fake News, un nou enemic per a la veracitat de la informació ha arribat per danyar les nostres societats. Es tracta de la Deep Fake.

Per a qui no hagi escoltat sobre aquest nou terme, les Deep Fake consisteixen a suplantar la veu o la imatge d’algú per a fer que digui coses que mai ha dit. En l’exemple més clàssic d’aquesta manera d’actuar, ens trobaríem amb el cas d’un grup de delinqüents que registrant la veu d’un directiu d’una empresa elèctrica van trucar a un subordinat i el van obligar a fer una transferència bancària a un compte bancari d’Ucraïna.

Si traslladem aquest tipus de delictes o suplantacions d’alta tecnologia a les notícies, el mal pot ser irreparable. Què succeiria si aparegués l’àudio d’un polític afirmant que ha cobrat diner negre i això fos totalment mentida? Com ja sabem, el pitjor de les Fake News és que s’estenen com la pólvora i desmentir-les és extremadament complicat.

És per aquest motiu que tres de les Big Five del món tecnològic s’han integrat en una aliança que té com a objectiu combatre el Deep Fake. L’última empresa a entrar en aquesta aliança que conformaven fins avui Microsoft i Facebook ha estat Amazon Web Service. Aquesta aliança pretén desenvolupar eines d’Intel·ligència Artificial capaces de detectar si un vídeo ha estat manipulat. Segons ha explicat Amazon en un comunicat, la inversió amb la qual col·laborarà en el grup de combat al Deep Fake és d’un milió de dòlars. L’empresa afegeix que aquest tipus de modificacions de vídeos s’assembla molt a les tècniques emprades en els videojocs i per tant existeixen possibilitats de rastrejar la manipulació.